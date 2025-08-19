خبرگزاری کار ایران
واژگونی خودروی سمند در محور شوش - اندیمشک با ۵ کشته و مصدوم

رئیس جمعیت هلال‌احمر شوش با اعلام خبر واژگونی خودروی سواری سمند سورن در محور شوش - اندیمشک، گفت: در این سانحه چهار نفر مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

لیلا سادات جادران روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: ساعت ۰۸:۲۲ دقیقه صبح امروز، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند سورن در نزدیکی شهرک مدنی محور شوش - اندیمشک به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان گزارش شد.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه امداد و نجات دانیال نبی(ع) شوش به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شوش ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه و انجام ارزیابی اولیه، با همکاری عوامل اورژانس نسبت به امدادرسانی به مصدومان اقدام کردند.

جادران گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد که پیکر وی پس از رهاسازی، توسط نجاتگران به مراجع ذی‌ربط تحویل و چهار مصدوم این حادثه با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

خبرنگار : محمد آل کثیر
