واژگونی خودروی سمند در محور شوش - اندیمشک با ۵ کشته و مصدوم
رئیس جمعیت هلالاحمر شوش با اعلام خبر واژگونی خودروی سواری سمند سورن در محور شوش - اندیمشک، گفت: در این سانحه چهار نفر مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.
وی افزود: پس از اعلام این حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه امداد و نجات دانیال نبی(ع) شوش به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر شوش ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه و انجام ارزیابی اولیه، با همکاری عوامل اورژانس نسبت به امدادرسانی به مصدومان اقدام کردند.
جادران گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد که پیکر وی پس از رهاسازی، توسط نجاتگران به مراجع ذیربط تحویل و چهار مصدوم این حادثه با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.