مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان مطرح کرد

سهل انگاری گردشگران و شکارچیان از اصلی‌ترین دلایل وقوع حریق در مراتع

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اعلام کرد: ۴۲۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی این استان و بیشتر در بخش مراتع از ابتدای سال تا به امروز دچار آتش سوزی شده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدعلی کاظمی اظهار داشت: امسال ۴۲ فقره حریق در منطقه داشتیم که بیشترین آن در شهرستان سمیرم در جنوب استان گزارش شده است.

وی اضافه کرد: مقایسه آمار موجود نشان می‌دهد که وسعت حریق در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته که یکی از دلایل آن بالا رفتن دمای هوا است.

مدیرکل منابع طبیعی اصفهان افزود: سهل انگاری گردشگران، مسافران و شکارچیان یکی از اصلی ترین دلایل وقوع حریق در مراتع و جنگل‌هاست. رها کردن ته سیگار، خاموش نکردن آتش و انداختن شیشه و بطری در طبیعت (مانند ذره بین عمل می‌کند) سبب آتش سوزی و از بین رفتن سرمایه‌های طبیعی ارزشمند می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: اختلاف‌های کشاورزان و دامداران با یکدیگر و آتش زدن اراضی در اختیار طرف مقابل، دیگر دلیل حریق در مراتع و تا حدودی جنگل‌هاست که ما در این ارتباط عوامل مخرب را شناسایی می‌کنیم.

وی ادامه داد: تصرف اراضی ملی نیز از دیگر دلایل است، به این ترتیب که افراد سودجو با هدف غصب زمین‌های موجود و معمولا کشت و کار دست به چنین اقدام وحشیانه‌ای می‌زنند.

مدیرکل منابع طبیعی اصفهان تصریح کرد: برای تمام موارد آتش سوزی پرونده قضایی در محاکم ذیصلاح تشکیل می‌شود تا به صورت قانونی مورد بررسی قرار گیرند.

