معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:
واحدهای حاکمیتی با کمبود جدی نیرو مواجهاند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با تأکید بر جایگاه کلیدی فرمانداریها و بخشداریها در نظام اجرایی کشور و نقش آنها در پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردمی، اظهار داشت: این واحدهای حاکمیتی در حال حاضر با کمبود جدی نیروی انسانی، بهویژه در حوزههای پشتیبانی، خدماتی و اداری مواجهاند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری فارس، در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس با دکتر سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع تخصیص مجوز بهکارگیری نیروی شرکتی، بهویژه در فرمانداریها و بخشداریهای استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، امین کهوا افزود:این کمبود، فرآیند خدمترسانی مطلوب به مردم را با چالشهایی اساسی روبهرو کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به محدودیتهای موجود در جذب نیروی رسمی، افزود: با توجه به ضرورت تأمین فوری نیروی انسانی در سطح شهرستانها و بخشها، بهرهگیری از نیروهای شرکتی در چارچوب مجوزهای قانونی، یک ضرورت اجتنابناپذیر تلقی میشود.
کهوا با اشاره به استقبال معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از طرح موضوع، بر اهمیت رعایت عدالت در فرآیندهای استخدامی تاکید و خاطرنشان کرد: ضروری است جذب نیروهای شرکتی با رعایت اصول شفافیت، عدالت استخدامی و در چارچوب سازوکارهای قانونی انجام شود تا ضمن تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، از بروز شائبهها و نارضایتیهای احتمالی جلوگیری شود.