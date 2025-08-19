به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس با دکتر سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع تخصیص مجوز به‌کارگیری نیروی شرکتی، به‌ویژه در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، امین کهوا افزود:این کمبود، فرآیند خدمت‌رسانی مطلوب به مردم را با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به محدودیت‌های موجود در جذب نیروی رسمی، افزود: با توجه به ضرورت تأمین فوری نیروی انسانی در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها، بهره‌گیری از نیروهای شرکتی در چارچوب مجوزهای قانونی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

کهوا با اشاره به استقبال معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از طرح موضوع، بر اهمیت رعایت عدالت در فرآیندهای استخدامی تاکید و خاطرنشان کرد: ضروری است جذب نیروهای شرکتی با رعایت اصول شفافیت، عدالت استخدامی و در چارچوب سازوکارهای قانونی انجام شود تا ضمن تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، از بروز شائبه‌ها و نارضایتی‌های احتمالی جلوگیری شود.

