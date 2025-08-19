حادثه رانندگی در محور بازفت روستای فریک دو مصدوم بر جای گذاشت
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲مصدوم حادثه تصادف خودروی ساینا با پراید در محور بازفت روستای فریک خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: سه شنبه ۲۸ام مرداد ۱۴۰۴، خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری ساینا با خودروی پراید در محور بازفت روستای فریک توسط eoc دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای بازفت به محل اعزام شد. امدادگران پس از ارزیابی صحنه و ایمنسازی محل، اقدام پیش بیمارستانی را انجام دادند.
طاهری بیان کرد:امداد گران مصدومان را به درمانگاه شهرک تلورد انتقال داده شدند.