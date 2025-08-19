خبرگزاری کار ایران
۲۵۰ کیلوگرم ماهی صید غیرمجاز در شهرستان لردگان کشف شد

۲۵۰ کیلوگرم ماهی صید غیرمجاز در شهرستان لردگان کشف شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست طی گشت زنی در رودخانه‌های شهرستان لردگان موفق به کشف و ضبط بیش از ۲۵۰ کیلوگرم ماهی صید شده غیر مجاز شدند.

به گزارش ایلنا، محمد ساجد سعیدی اظهارداشت:  گشت و کنترل در راستای حفاظت از آبزیان رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری انجام می شود و هرگونه صید ماهی بدون اخذ پروانه صید ممنوع است.  

وی افزود:   مامورین یگان حفاظت محیط زیست طی گشت زنی در رودخانه‌های شهرستان  لردگان موفق به کشف و ضبط بیش از ۲۵۰ کیلوگرم ماهی صید شده غیر مجاز شدند.

سعیدی ادامه داد:   این محموله ماهی در رودخانه بارز و دریاچه سد کارون ۳ صید شده بود که مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان حین حمل با یک دستگاه خودرو وانت در مسیر جاده به سمت استان اصفهان توقیف و پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.

