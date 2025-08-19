۲۵۰ کیلوگرم ماهی صید غیرمجاز در شهرستان لردگان کشف شد

به گزارش ایلنا، محمد ساجد سعیدی اظهارداشت: گشت و کنترل در راستای حفاظت از آبزیان رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری انجام می شود و هرگونه صید ماهی بدون اخذ پروانه صید ممنوع است.

وی افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست طی گشت زنی در رودخانه‌های شهرستان لردگان موفق به کشف و ضبط بیش از ۲۵۰ کیلوگرم ماهی صید شده غیر مجاز شدند.

سعیدی ادامه داد: این محموله ماهی در رودخانه بارز و دریاچه سد کارون ۳ صید شده بود که مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان حین حمل با یک دستگاه خودرو وانت در مسیر جاده به سمت استان اصفهان توقیف و پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.

