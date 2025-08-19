به گزارش ایلنا از رشت، مهرداد لاهوتی عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر برخی آمارهای رسمی وزارت جهادکشاورزی با واقعیت‌های تولید برنج در استان‌ها فاصله دارد، اظهار کرد: در سال‌هایی که کشور با خشکسالی مواجه بوده نیز متوسط تولید برنج در حدود دو تا ۲ و نیم میلیون تن بوده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی وزارت جهاد مبنی بر تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در سال جاری، افزود: «برخلاف برخی نگاه‌ها که بیشتر معطوف به منافع واردکنندگان است، آمارهای میدانی استان‌ها نشان می‌دهد تولید واقعی کمتر از این میزان نیست.»

به گفته عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، طبق اعلام رسمی مسئولان استانی، امسال در مازندران بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن، در خوزستان حدود ۴۵۸ هزار تن، در فارس ۱۲۰ هزار تن، در گلستان دست‌کم ۱۵۰ هزار تن و در گیلان حدود ۷۰۰ هزار تن برنج تولید شده است.

لاهوتی با بیان اینکه این آمارها مورد تأیید بالاترین مقامات اجرایی استان‌ها از جمله استانداران قرار گرفته، خاطرنشان کرد: جمع این تولیدات نشان می‌دهد برآورد نهایی کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تن نیست و باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خرید تضمینی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/