شنبه یک شهریور تعطیل است؛ تصمیم استانداری مازندران برای مدیریت مصرف انرژی
با اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، به منظور حفظ پایداری در تأمین انرژی، روز شنبه یکم شهریور، کلیه ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز آموزشی در سطح استان تعطیل خواهند بود. ‎

به گزارش ایلنا، قاسمی‌طوسی، اعلام کرد: بر اساس دستور استاندار محترم و با توجه به افزایش دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه و ماندگاری توده هوای گرم در روزهای پیش‌رو، به منظور حفظ پایداری در تأمین انرژی، روز شنبه یکم شهریورماه، کلیه ادارات دولتی، بانک‌ها و واحدهای بخش خصوصی در سطح استان تعطیل خواهند بود.

وی تأکید کرد: این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادی و خدمات‌رسان نمی‌شود و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.

معاون استاندار همچنین از شهروندان خواست با مدیریت مصرف برق، در عبور ایمن از شرایط جوی فعلی، همراهی لازم را داشته باشند.

 

