استاندار لرستان:
نیروی انتظامی در خط مقدم امنیت قرار دارد
نباید تلاشهای دیگر دستگاهها را نادیده گرفت
استاندار لرستان گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم امنیت قرار دارد و نباید تلاشهای دیگر دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و حتی قضایی را در این زمینه نادیده گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز ۲۸ مرداد، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی لرستان، بیان کرد: امنیت یکی از نعمتهایی است که خداوند به ما عطا کرده که باید به بهترین وجه قدر آن را دانسته و نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
وی ادامه داد: یکی از نیروهای مؤثر که در خدمتگزاری به مردم همواره از بدو انقلاب عمل کرده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که بیشترین رضایتمندی را همواره ایجاد کرده که گواه آن احساس آرامشی است که مردم با دیدن نیروهای انتظامی دارند.
شاهرخی با اشاره به اینکه عملکرد ما زمانی مقبول و اثربخش است و میتوانیم بگوییم به هدف رسیدیم که رضایتمندی مردم حاصل شود، گفت: اینکه مردم با دیدن شما در خیابان احساس امنیت و آرامش داشته باشند بزرگترین سعادت است که نصیب همه کس نشده و نمیشود و میتوانیم بگوییم که رضایت مردم در این زمینه کسب شده است.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه سردار الهی موفقیتها و خدمات زیادی در سطح استان ارائه داده و مجدانه کار کردند، گفت: حاصل کارهای مجدانه مجموعه انتظامی لرستان این است که بر اساس آمارهای شورای امنیت کشور یکی از امنترین استانهای کشور هستیم، ممکن است یک حادثه احساس ناامنی در استان ایجاد کرده اما شاخصها میگویند که لرستان یکی از استانهای امن کشور است.
وی بیان کرد: با محوریت نماینده ولیفقیه در لرستان یک وحدت، همدلی و همگرایی در بین ارکان اصلی نظام در استان به شکل بیسابقهای وجود دارد که در رأس آن نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مردم شهرهای لرستان در شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین و ... هم قسم شدیم آنچه به نفع مردم و تحقق خاص مردم است انجام شود.
شاهرخی با بیان اینکه امروز خواست مردم توجه به معیشت و ارتقای سرمایه اجتماعی است که این دو اولویت را در دستور کار خود داریم، افزود: امروز نقش آفرینی دستگاه قضایی و همراهی و هماهنگی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی و انتظامی مثال زدنی است.
استاندار لرستان اضافه کرد: آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در لرستان به عنوان یکی از استانهای بسیار درگیر، رقم خورد حاصل دعای خیر و تدین مردم و در خط مقدم نیروهای مسلح ما سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی بود. به تعبیر مقام معظم رهبری دستگاههای امنیتی ما رزمی دیدنی کردند و بخشی از بیچارگی رژیم صهیونیستی در همین استان رقم خورد که آن نقشه شومی که میخواستند جلوی عملیاتی شدن پایگاه خرمآباد را بگیرند توسط یگان هوا و فضا و پشتیبانی بقیه نیروهای مسلح برباد رفت و پایگاه خرمآباد عملیاتی شد.
وی با اشاره به اینکه به همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افتخار میکنم، افزود: همه ما و نیروهای مسلح خودمان را خادم مردم میدانیم، فلسفه وجود ما برای خدمت به مردم است بنابراین امیدوار هستم خداوند در این مسیر به همه ما کمک کند که بتوانیم گامهای مؤثری برداریم.