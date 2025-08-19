تیراندازی به راننده تاکسی و همسرش در لاهیجان؛ متهم دستگیر شد

به گزارش ایلنا از لاهیجان، سرهنگ «شریف رحیمی» از دستگیری عامل تیراندازی به سمت یکدستگاه تاکسی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ «شریف رحیمی» با اشاره به تلاش‌های مجموعه انتظامی برای برقراری و ارتقاء نظم و امنیت در جامعه، اظهار داشت: استفاده از سلاح گرم و سرد و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان خط قرمز پلیس است.

وی در ادامه گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان که منجر به زخمی شدن راننده تاکسی ۴۵ساله و همسر وی، بلافاصله ماموران پلیس با حضور در صحنه تحقیقات خود را برای شناسائی و دستگیر عامل یا عاملان این حادثه آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان با اشاره به اینکه دو مجروح حادثه که از ناحیه دست و صورت زخمی شده بودند پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند، افزود: بلافاصله اکیپی از پلیس امنیت عمومی شهرستان با تحقیقات و اقدامات فنی ۴ نفر را به عنوان متهم پرونده دستگیر که اعترافات آنان منجر به شناسائی متهم اصلی و ۲۱ساله پرونده شد.

سرهنگ رحیمی با اشاره به کشف دو قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز از متهمان اولیه پرونده، ادامه داد: در یک عملیات ضربتی متهم اصلی نیز دستگیر و از وی نیز یک قبضه اسلحه شکاری کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم به بزه انتسابی معترف و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرد، تصریح کرد: جوان ۲۱ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

سرهنگ رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله قاطعانه پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی از اولویت‌های پلیس است.

