سه پروژه مهم راهسازی در بخش بازفت شهرستان کوهرنگ اجرا میشود
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از اجرای سه پروژه مهم زیرسازی، ابنیه و آسفالت در بخش بازفت از ابتدای سال جاری خبر داد.
به خبرنگار ایلنا، مهدی مرتضویزاده امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه پروژه عمرانی در حوزه احداث زیرسازی، ابنیه فنی و آسفالت راههای روستایی در بخش بازفت آغاز شده و در حال اجراست.
وی افزود: پروژه اول مسیر حسینآباد – میاندوهان – محمودآباد به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، پروژه دوم مسیر تبرک به تلخدان به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان و پروژه سوم مسیر تیک اوشود به طول ۶ کیلومتر با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان در حال اجرا است.
مرتضویزاده خاطرنشان کرد: این پروژهها با هدف بهبود زیرساختهای حملونقل روستایی، تسهیل تردد ساکنان منطقه و ارتقای ایمنی راهها اجرایی شده و بخشی از سیاستهای توسعهای وزارت راه و شهرسازی در مناطق کمتر برخوردار است.