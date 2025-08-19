خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه پروژه مهم راه‌سازی در بخش بازفت شهرستان کوهرنگ اجرا می‌شود

سه پروژه مهم راه‌سازی در بخش بازفت شهرستان کوهرنگ اجرا می‌شود
کد خبر : 1675496
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از اجرای سه پروژه مهم زیرسازی، ابنیه و آسفالت در بخش بازفت از ابتدای سال جاری خبر داد.

به خبرنگار ایلنا، مهدی مرتضوی‌زاده امروز در نشست با خبرنگاران  اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه پروژه عمرانی در حوزه احداث زیرسازی، ابنیه فنی و آسفالت راه‌های روستایی در بخش بازفت آغاز شده و در حال اجراست.  

وی افزود:  پروژه اول مسیر حسین‌آباد – میاندوهان – محمودآباد به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان،    پروژه دوم مسیر تبرک به تلخدان به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان   و   پروژه سوم مسیر تیک اوشود به طول ۶ کیلومتر با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان   در حال اجرا است.

مرتضوی‌زاده خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با هدف بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، تسهیل تردد ساکنان منطقه و ارتقای ایمنی راه‌ها اجرایی شده و بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی در مناطق کمتر برخوردار است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور