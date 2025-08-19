به خبرنگار ایلنا، مهدی مرتضوی‌زاده امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه پروژه عمرانی در حوزه احداث زیرسازی، ابنیه فنی و آسفالت راه‌های روستایی در بخش بازفت آغاز شده و در حال اجراست.

وی افزود: پروژه اول مسیر حسین‌آباد – میاندوهان – محمودآباد به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، پروژه دوم مسیر تبرک به تلخدان به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان و پروژه سوم مسیر تیک اوشود به طول ۶ کیلومتر با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان در حال اجرا است.

مرتضوی‌زاده خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با هدف بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، تسهیل تردد ساکنان منطقه و ارتقای ایمنی راه‌ها اجرایی شده و بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی در مناطق کمتر برخوردار است.

انتهای پیام/