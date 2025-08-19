خبرگزاری کار ایران
ادارات استان البرز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود
کد خبر : 1675458
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از تعطیلی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه اول شهریورماه به دلیل موج شدید گرما خبر داد و اعلام کرد این تعطیلی با هماهنگی دستگاه قضایی شامل واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه نیز خواهد شد.

به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز با اعلام این خبر گفت: با توجه به موج شدید گرما و افزایش دما در استان، کارگروه ناترازی انرژی با هدف مدیریت مصرف انرژی، تعطیلی کلیه دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان البرز را در روز شنبه اول شهریورماه تصویب کرد.

وی با بیان اینکه تعطیلی شامل بانک‌ها نیز می‌شود اما برخی شعب کشیک فعال خواهند بود افزود: این تصمیم شامل مراکز امدادی، اورژانس و آتش‌نشانی نمی‌شود و این مراکز به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد.

فراهانی همچنین تأکید کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته با رئیس کل دادگستری استان، کلیه واحدهای قضایی و اداری دستگاه قضا در استان البرز نیز در روز شنبه اول شهریورماه تعطیل خواهند بود. زمان جدید جلسات رسیدگی به پرونده‌های این روز در نزدیک‌ترین وقت ممکن تعیین و به طرفین پرونده‌ها ابلاغ خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در شرایط ویژه جوی از هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد تا با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، زمینه استفاده عادلانه همگان از این نعمت خدادادی را فراهم آورند.

وی یادآور شد این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه توزیع برق و جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده در پی افزایش مصرف ناشی از گرمای هوا صورت گرفته است.

