تصادف خودروی پلیس در جاده ترانزیتی شوش - اهواز/ سه مأمور مصدوم شدند
کد خبر : 1675427
بامداد امروز در پی برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پلیس کلانتری شاوور در محور شوش - اهواز، سه مأمور انتظامی دچار مصدومیت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، بامداد امشب در محور شوش-اهواز یک دستگاه کامیون با خودروی پلیس کلانتری شاوور برخورد کرد که در جریان این سانحه سه مامور دچار مصدومیت شدند.
این حادثه ساعت ۳:۴۵ بامداد سهشنبه رخ داد و علت آن بیاحتیاطی راننده کامیون و برخورد از عقب با خودروی پلیس اعلام شده است.
براساس اعلام اورژانس، سه مأمور مصدوم این سانحه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافتند.
حال عمومی مصدومان که همگی از مأموران کلانتری شهر شاوور هستند، مساعد گزارش شده است.