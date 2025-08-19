خبرگزاری کار ایران
تصادف خودروی پلیس در جاده ترانزیتی شوش - اهواز/ سه مأمور مصدوم شدند

بامداد امروز در پی برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پلیس کلانتری شاوور در محور شوش - اهواز، سه مأمور انتظامی دچار مصدومیت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، بامداد امشب در محور شوش-اهواز یک دستگاه  کامیون با خودروی پلیس کلانتری شاوور برخورد کرد که در جریان این سانحه سه مامور دچار مصدومیت شدند. 
 
این حادثه ساعت ۳:۴۵ بامداد سه‌شنبه رخ داد و علت آن بی‌احتیاطی راننده کامیون و برخورد از عقب با خودروی پلیس اعلام شده است.

براساس اعلام اورژانس، سه مأمور مصدوم این سانحه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافتند.

حال عمومی مصدومان که همگی از مأموران کلانتری شهر شاوور هستند، مساعد گزارش شده است.

 

