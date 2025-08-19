خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه تأمین سه دستگاه آمبولانس برای تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی هرمزگان

به‌منظور ارتقاء سطح خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی و نوسازی ناوگان امدادی استان، تفاهم‌نامه تأمین سه دستگاه آمبولانس نوین با حضور استاندار هرمزگان، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اعضای هیئت مدیره شرکت پاسارگاد کربنات سدیم بندرعباس و مدیرکل اداره صمت در استانداری به امضا رسید.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  در راستای افزایش دسترسی عادلانه و کارآمد مردم استان به خدمات اورژانس و تقویت زیرساخت‌های ناوگان امدادی در مواجهه با حوادث طبیعی و انسان‌ساخت، تفاهم‌نامه‌ای بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و شرکت پاسارگاد کربنات سدیم بندرعباس منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت مذکور متعهد به تأمین سه دستگاه آمبولانس تویوتا هایس صفر کیلومتر به همراه تجهیزات پزشکی مطابق با استانداردهای سازمان اورژانس کشور شده است. این خودروها در پایگاه‌های اورژانس استان مستقر و به بهره‌برداری خواهند رسید.

استانداری هرمزگان با نقش هماهنگ‌کننده و ناظر عالی، اجرای دقیق و منظم تعهدات طرفین را پیگیری خواهد کرد. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز مسئولیت اخذ مجوزها و نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه را برعهده دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این مراسم با تأکید بر اهمیت ارتقاء سطح خدمات فوریت‌های پزشکی، گفت: این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در تقویت آمادگی ناوگان امدادی استان و افزایش کیفیت خدمات به مردم شریف هرمزگان است.

نماینده شرکت پاسارگاد نیز تعهد خود را برای تأمین و تجهیز آمبولانس‌ها مطابق استانداردها و اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه اعلام کرد.

این اقدام بخشی از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای ارتقاء تجهیزات اورژانس و افزایش دسترسی مردم به خدمات پیش‌بیمارستانی است و با هماهنگی کامل با استانداری استان اجرایی خواهد شد.

