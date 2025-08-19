به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی رییس سازمان با بیان جزئیات این اقدام گفت: در جریان گشت‌زنی‌های میدانی ناظرین سازمان مدیریت پسماند و همچنین پایش دوربین‌های راهنمایی و رانندگی توسط کارشناسان مرکز مانیتورینگ این سازمان، خودروهای متخلف شناسایی و بلافاصله مراحل حقوقی برای توقیف آنها انجام شد.

ترابی ادامه داد: مالکین خودروهای توقیف شده پس از طی مراحل قانونی و با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، ملزم به پرداخت جریمه نقدی نیز خواهند بود‌.

این مقام مسئول افزود: رهاسازی خاک و نخاله ساختمانی در معابر عمومی ضمن اینکه موجب نازیبایی چهره شهر و ایجاد آلودگی زیست محیطی می شود، خطرات جدی برای عابران و وسایل نقلیه به همراه دارد.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: تنها محل مجاز برای تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی، جاده تازیان؛ بالاتر از روستای جمال احمد (محل دفع پسماند های شهری شهرداری بندرعباس) است و تخلیه در هر نقطه خارج از محلی که از سوی شهرداری تعیین‌ شده، تخلف محسوب می‌شود و با مرتکبان آن به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

پطرس ترابی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی با سازمان مدیریت پسماند در اجرای قانون، گفت: همراهی و حمایت دستگاه قضایی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، حفظ بهداشت عمومی، ارتقاء کیفیت محیط‌زیست شهری و صیانت از حقوق شهروندان دارد.

انتهای پیام/