خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یک هفته؛ توقیف ۲۷ خودرو به‌دلیل تخلیه غیرمجاز نخاله در معابر بندرعباس

در یک هفته؛ توقیف ۲۷ خودرو به‌دلیل تخلیه غیرمجاز نخاله در معابر بندرعباس
کد خبر : 1675410
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس اعلام کرد: با استناد به ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها، ۲۷ دستگاه خودروی حامل خاک و نخاله و ضایعات ساختمانی که اقدام به تخلیه غیرمجاز در سطح شهر کرده بودند، با پیگیری ها و اقدامات واحد حقوقی سازمان و به دستور مقام قضایی در طی یک هفته توقیف شدند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  پطرس ترابی رییس سازمان با بیان جزئیات این اقدام گفت: در جریان گشت‌زنی‌های میدانی ناظرین سازمان مدیریت پسماند و همچنین پایش دوربین‌های راهنمایی و رانندگی توسط کارشناسان مرکز مانیتورینگ این سازمان، خودروهای متخلف شناسایی و بلافاصله مراحل حقوقی برای توقیف آنها انجام شد.

ترابی ادامه داد: مالکین خودروهای توقیف شده پس از طی مراحل قانونی و با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، ملزم به پرداخت جریمه نقدی نیز خواهند بود‌.

این مقام مسئول افزود: رهاسازی خاک و نخاله ساختمانی در معابر عمومی ضمن اینکه موجب نازیبایی چهره شهر و ایجاد آلودگی زیست محیطی می شود، خطرات جدی برای عابران و وسایل نقلیه به همراه دارد.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: تنها محل مجاز برای تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی، جاده تازیان؛ بالاتر از روستای جمال احمد (محل دفع پسماند های شهری شهرداری بندرعباس) است و تخلیه در هر نقطه خارج از محلی که از سوی شهرداری تعیین‌ شده، تخلف محسوب می‌شود و با مرتکبان آن به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

پطرس ترابی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی با سازمان مدیریت پسماند در اجرای قانون، گفت: همراهی و حمایت دستگاه قضایی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، حفظ بهداشت عمومی، ارتقاء کیفیت محیط‌زیست شهری و صیانت از حقوق شهروندان دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور