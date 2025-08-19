به منظور افتتاح چند طرح؛
وزیر نیرو وارد استان قزوین شد
وزیر نیرو صبح امروز سهشنبه 28 مرداد ماه به منظور افتتاح ۷ طرح آب و برق وارد استان قزوین شد
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، صبح امروز وزیر نیرو برای افتتاح ۷ طرح آب و فاضلاب و برق با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومانی وارد استان قزوین شد.
پروژههایی که قرار است به دست وزیر نیرو افتتاح شود به شرح ذیل است:
۱_ طرح ایجاد تأسیسات و تصفیهخانه فاضلاب شهر آبیک با ظرفیت ۱۰۲۵۰ متر مکعب در شبانهروز که جمعیت ۵۶ هزار نفری را تحت پوشش قرار میدهد.
برای اجرای این طرح ۳ کیلومتر خط انتقال و ۱۱۲ کیلومتر شبکه جمعآوری ایجاد شده است.
۹۴۵ میلیارد تومان که از منابع داخلی و بودجه عمومی ۸۳۱ میلیارد تومان و ۱۱۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی هزینه شده است.
حجم پساب تولیدی ۳ میلیون متر مکعب و برنامه فروش پساب: قراداد با شهرداری به میزان یک میلیون متر مکعب و فروش به بخش خصوصی به میزان ۲ میلیون مترمکعب است.
۲_ طرح تأمین آب اضطراری محمدیه و مهرگان: با ظرفیت و حجم ۳۰۰ لیتر بر ثانیه با ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری از بودجه عمومی و منابع داخلی ساخته شده است.
برای اجرای این طرح ۱۰ حلقه چاه حفر شده ۱۲ کیلومتر خطوط جمعآوری چاهها تجهیز شده تا جمعیت ۷۵ هزار نفری بهرهمند شوند.
۳_ طرح آبرسانی به مجتمع روستایی شهدای چقدر که ۱۳ روستا از آن بهرهمند میشوند و میزان سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی است.
برای اجرای این طرح مخزن به ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب احداث شده و خط انتقال ۴۵ کیلومتری و ۲۵ کیلومتر شبکه توزیع احداث شده است.
همچنین در قالب این طرح یک باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۹ لیتر بر ثانیه که در این طرح ۲ هزار و ۸۲۶ نفر بهرهمند میشوند.
۴_ طرح سامانه خدمات غیرحضوری الکترونیکی فروش انشعاب آب و فاضلاب با سرمایهگذاری ۳ میلیارد تومان از بودجه عمومی ساخته شده است.
۵_ طرح احداث نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی با سرمایهگذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی از منابع داخلی و بودجه عمومی که مشتمل بر ساخت دو واحد ۳ مگاواتی نیروگاه خورشیدی است.
۶_ طرح احداث طرح دائم پست فوق توزیع مهرگان با حجم ۴۰ مگاولت آمپر به سرمایهگذاری ۱۷۵ میلیارد تومانی از منابع داخلی.
تأمین برق فازهای فعلی و آتی طرحهای مسکن ملی در شهر قزوین؛ در مرحله اول با ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر و در مرحله نهایی با ظرفیت ۱۲۰ مگاولت آمپر کار خواهد کرد.
۷_ طرح اصلاح و بهینهسازی شبکه برق استان قزوین به طول ۵۴۳ کیلومتر به طول ۴۵۸ کیلومتر در سطح او ۸۵ کیلومتر در شهر محمدیه با سرمایهگذاری ۲۹۲ کیلومتر آخرین پروژه وزیر نیرو در شهر قزوین است.