تسویه حساب شخصی عامل نزاع و درگیری در "هچیرود"چالوس /بازداشت ۳ متهم پرونده

به گزارش ایلنا، سرهنگ "محسن سلیمانی" با اعلام این خبر، بیان داشت: پیرو انتشار کلیپی در فضای مجازی از نزاع و درگیری چند جوان با سلاح گرم و سرد با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس مشخص شد، این حادثه در محور "کناره شهر هچیرود" و بین راننده و سرنشینان ۲ خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ رخ داده است.

وی تصریح کرد؛ با شناسایی متهمان و هماهنگی قضائی ۳ متهم این پرونده در عملیاتی ضربتی در یکی از شهرستان های همجوار دستگیر شدند و تلاش برای بازداشت راننده پژو ۲۰۶ ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس علت تاخیر در پیگیری این حادثه را عدم مراجعه طرفین دعوا و طرح شکایت و عدم اعلام به پلیس ۱۱۰ عنوان کرد.

