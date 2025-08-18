خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس:

تسویه حساب شخصی عامل نزاع و درگیری در "هچیرود"چالوس /بازداشت ۳ متهم پرونده

تسویه حساب شخصی عامل نزاع و درگیری در "هچیرود"چالوس /بازداشت ۳ متهم پرونده
کد خبر : 1675295
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از بازداشت ۳ متهم پرونده نزاع و درگیری خیابانی بعلت اختلافات شخصی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "محسن سلیمانی" با اعلام این خبر، بیان داشت: پیرو انتشار کلیپی در فضای مجازی از نزاع و درگیری چند جوان با سلاح گرم و سرد با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس مشخص شد، این حادثه در محور "کناره شهر هچیرود" و بین راننده و سرنشینان ۲ خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ رخ داده است. 

وی تصریح کرد؛ با شناسایی متهمان و هماهنگی قضائی ۳ متهم این پرونده در عملیاتی ضربتی در یکی از شهرستان های همجوار دستگیر شدند و تلاش برای بازداشت راننده پژو ۲۰۶ ادامه دارد. 

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس علت تاخیر در پیگیری این حادثه را عدم مراجعه طرفین دعوا و طرح شکایت و عدم اعلام به پلیس ۱۱۰ عنوان کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور