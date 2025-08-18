معاون اول رئیسجمهور:
آب، صنعت و درمان اولویتهای اصلی کشور هستند
معاون اول رئیسجمهور ضمن قدردانی از گزارش استاندار، بیان کرد: مسائل آب، صنعت و درمان از اولویتهای اصلی کشور هستند و حمایت دولت چهاردهم از پروژههای مهم استان قزوین در دستور کار جدی قرار دارد تا روند توسعه تسریع شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، در ادامه روند پیگیری مستمر مسائل استان در سطح ملی، محمد نوذری استاندار قزوین عصر امروز در دیدار با محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور گزارشی جامع از وضعیت استان در حوزههای مختلف ارائه کرد.
استاندار قزوین در این دیدار با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب و کشاورزی استان گفت: تأمین آب شرب برای شهروندان و آبیاری پایدار برای کشاورزان از اولویتهای حیاتی استان است و نیازمند حمایت ویژه دولت در حوزه اعتبارات و طرحهای زیربنایی است.
وی همچنین به چالشهای ارزی واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی و محدودیتهای نقدینگی، روند تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده و تسهیل در تأمین ارز میتواند نقش مهمی در رونق تولید استان داشته باشد.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت حوزه بهداشت و درمان و بیمارستانهای استان را مورد بررسی قرار داد و گفت: افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی، تجهیز مراکز درمانی و بهبود خدمات پزشکی در مناطق کمبرخوردار از مطالبات اصلی مردم است و نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است.
