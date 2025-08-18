معاون سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری:
عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مورد توجه قرار گیرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: برنامههای عدالت آموزشی بنا به تاکید رئیس جمهور اجرا یی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالعلی ارژنگ در حاشیه اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش کشور اظهارداشت: برنامههای جدیدی برای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه، رئیسجمهور بر لزوم اجرای سیاستهای عدالتمحوردر نظام آموزشی تأکید کرد.
وی افزود: با اجرای این طرحها، گامهای مؤثری در جهت تحقق عدالت آموزشی در استان برداشته خواهد شد.
ارژنگ بیان کرد: با همکاری نهادهای مختلف و خیرین، برنامهریزی شد تا بهزودی شاهد حذف کامل مدارس سنگی و ارتقای چشمگیر سطح آموزش در مدارس دولتی باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برنامهریزیهای انجامشده برای بهبود شرایط آموزشی در مناطق محروم اجرا می شود و با حمایتهای دولت، شاهد تحولات مثبت در این حوزه هستیم.