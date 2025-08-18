خبرگزاری کار ایران
نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری:

نظام آموزشی باید بر اساس ارزش های اسلامی و معنوی استوار باشد

نظام آموزشی باید بر اساس ارزش های اسلامی و معنوی استوار باشد
نماینده ولی‌فقیه درچهارمحال و بختیاری گفت: نظام آموزشی باید بر اساس ارزش های اسلامی و معنوی استوار باشد، نسل امروز امانت الهی است و باید در مسیر رشد معنوی و اخلاقی پرورش یابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر دوشنبه در نشست مدیران آموزش‌وپرورش مناطق، نواحی و شهرستان‌های چهارمحال‌وبختیاری  اظهارداشت: خدمت به آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم، نه تنها مورد توجه خداوند و ائمه اطهار(ع) است، بلکه برای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به جایگاه والای معلمان و اهمیت علم آموزی در اسلام افزود: خدمت خالصانه و بی شائبه در عرصه آموزش تأکید می شود.

حجت الاسلام فاطمی بیان کرد: معلمان از دیرباز در نزد مردم و در آموزههای دینی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده اند. اسلام در زمانی که جامعه عربستان در جهالت به سر می برد، بر علم و دانش تأکید فراوان داشت و قرآن کریم به قلم و آنچه می نویسد سوگند یاد کرده است.

وی گفت: نظام آموزشی باید بر اساس ارزش های اسلامی و معنوی استوار باشد، نسل امروز امانت الهی است و باید در مسیر رشد معنوی و اخلاقی پرورش یابند و ما باید قدر این میراث گرانبها را بدانیم و از دستورات دینی برای پیشرفت جامعه استفاده کنیم.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
