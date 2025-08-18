بازگشت زائران اربعین استان مرکزی از کشور عراق

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: از تاریخ 4 تا 25 مرداد ماه تعداد 592 سفر با اتوبوس برای انتقال زائران از استان مرکزی به مرزهای کشور انجام شد. در این بازه زمانی 12 هزار و 429 مسافر از استان به کشور عراق عازم شدند.

وی ادامه داد: تعداد 314 سفر نیز از طریق ناوگان اتوبوسی برای برگشت 9695 مسافر به استان مرکزی از تاریخ 4 تا 25 مرداد ماه انجام شد. زائران اربعین حسینی این استان در سال جاری استقبال خوبی از اتوبوس‌های در نظر گرفته شده برای این سفر معنوی داشتند.

