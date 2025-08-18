هوای گیلان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار است

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار جوی نسبتا پایدار، هوای گیلان امروز و فردا آفتابی است و دمای هوا ۴ تا ۸ درجه سلسیوس در مناطق مختلف استان افزایش می‌یابد.

محمد دادرس با اشاره به گذر موقت امواج ناپایدار از آسمان گیلان چهارشنبه و پنجشنبه این هفته، افزود: بارش رگباری باران، همراه با رعد و برق و وزش باد از پدیده‌های جوی در این ۲ روز است.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۱ درجه دما و خنک‌ترین منطقه جیرنده با ۱۵ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.

دادرس گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۴۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا مناسب است.

