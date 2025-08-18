خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای گیلان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار است

هوای گیلان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار است
کد خبر : 1675228
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: دمای هوای استان تا روز جمعه حداکثر ۸ درجه افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا  از رشت، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار جوی نسبتا پایدار، هوای گیلان امروز و فردا آفتابی است و دمای هوا ۴ تا ۸ درجه سلسیوس در مناطق مختلف استان افزایش می‌یابد.

محمد دادرس با اشاره به گذر موقت امواج ناپایدار از آسمان گیلان چهارشنبه و پنجشنبه این هفته، افزود: بارش رگباری باران، همراه با رعد و برق و وزش باد از پدیده‌های جوی در این ۲ روز است.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۱ درجه دما و خنک‌ترین منطقه جیرنده با ۱۵ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.

دادرس گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۴۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا مناسب است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور