هوای گیلان تا پایان هفته در بیشتر ساعات پایدار است
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: دمای هوای استان تا روز جمعه حداکثر ۸ درجه افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار جوی نسبتا پایدار، هوای گیلان امروز و فردا آفتابی است و دمای هوا ۴ تا ۸ درجه سلسیوس در مناطق مختلف استان افزایش مییابد.
محمد دادرس با اشاره به گذر موقت امواج ناپایدار از آسمان گیلان چهارشنبه و پنجشنبه این هفته، افزود: بارش رگباری باران، همراه با رعد و برق و وزش باد از پدیدههای جوی در این ۲ روز است.
وی با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۱ درجه دما و خنکترین منطقه جیرنده با ۱۵ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.
دادرس گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۴۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیتهای دریانوردی و شنا مناسب است.