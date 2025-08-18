5815 نفر در پویش نذر خون حسینی استان مرکزی مشارکت کردند

به گزارش ایلنا، ریتا ظهیری افزود: 862 نفر برای نخستین بار در پویش نذر خون حسینی در این استان مشارکت کردند. همچنین 3247 نفر با 55 درصد رشد نسبت به سال گذشته به صورت اهدای مستمر خون در این پویش شرکت کردند.

وی ادامه داد: اهدای خون مستمر در پویش نذر خون سال جاری نسبت به سال گذشته 4.2 درصد و اهدای خون بانوان نیز، 0.4 درصد افزایش داشت. میزان اهدای خون در این پویش بین جوانان نسبت به سال گذشته 2.4 درصد رشد داشته است.

