به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن اثناعشری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در این بازه زمانی 101 میلیون و 4062 دُز واکسن نیز برای مقابله و پیشگیری از شیوع احتمالی انواع بیماری‌های طیور از جمله برونشیت، نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبور در واحدهای پرورش طیور استان مرکزی مصرف و تزریق شده است.

وی ادامه داد: واکسیناسیون طیور غالباً به روش‌های آشامیدنی، اسپری و تزریقی استفاده می‌شود. انجام به موقع واکسیناسیون، رعایت موارد بهداشتی و اقدامات قرنطینه‌ای در استان مرکزی موجب کنترل و کاهش شیوع بیماری‌های مرتبط به طیور و جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی و حفظ سرمایه و بهره‌بردان این صنعت شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر این استان با داشتن 533 واحد مرغ گوشتی به ظرفیت 11 میلیون و 488 هزار قطعه جوجه‌ریزی در هر دوره پرورش، بخش مهمی از تولید گوشت مرغ کشور را به خود اختصاص داده است.

