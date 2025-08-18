مدیرکل راهداری فارس مطرح کرد؛
جابجایی ۱۵ میلیون تن کالا و ۳.۵ میلیون مسافر در چهار ماه امسال
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس،با اشاره به قرارگیری استان در کریدورهای اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب، آن را قلب تپنده حمل و نقل ایران نامید و گفت: استان فارس نقشی بیبدیل در لجستیک ملی دارد.
به گزارش ایلنا، علیرضا امیری امروز ۲۷ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه آمار عملکرد چهار ماه نخست سال جاری گفت: فارس بیش از ۵۵ هزار ناوگان حمل و نقل عمومی دارد که شامل بیش از ۷۰ هزار راننده حرفهای مسافر و بیش از ۴۸ هزار ناوگان باری است و ظرفیت بالای استان در این عرصه را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در مدت چهار ماه گذشته بیش از ۱۵ میلیون تن کالا جابهجا شده که رشد ۱۰ تا ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته است و بیش از ۳.۵ میلیون نفر مسافر نیز جابهجا شدهاند که نشاندهنده افزایش مشابه در بخش مسافر است.
امیری با اشاره به خدمات راهداری و حمل و نقل در مناسبتهای مهم اعلام کرد: در ایام اربعین حسینی حدود یک هزار و ۴۰۰ ناوگان خدماترسانی به زائران ارائه دادند که نسبت به سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس درباره پروژههای در دست اقدام افزود: ۹۰ پروژه جدید در چهار ماهه نخست سال آماده شده و همزمان با هفته دولت افتتاح میشوند. این پروژهها با تمرکز بر دو همت اعتبار گامی مهم در ارتقای رفاه عمومی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان هستند.
امیری در پایان به اهمیت همکاری میان رسانهها، خبرنگاران و دستگاههای اجرایی اشاره کرد و تأکید کرد: رسانهها نقش مهمی در مطالبهگری و ارائه نقد سازنده دارند و همراهی آنها با دستگاههای دولتی و جامعه برای رشد و پیشرفت استان و کشور ضروری است.