جابجایی ۱۵ میلیون تن کالا و ۳.۵ میلیون مسافر در چهار ماه امسال

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری امروز ۲۷ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه آمار عملکرد چهار ماه نخست سال جاری گفت: فارس بیش از ۵۵ هزار ناوگان حمل و نقل عمومی دارد که شامل بیش از ۷۰ هزار راننده حرفه‌ای مسافر و بیش از ۴۸ هزار ناوگان باری است و ظرفیت بالای استان در این عرصه را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در مدت چهار ماه گذشته بیش از ۱۵ میلیون تن کالا جابه‌جا شده که رشد ۱۰ تا ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته است و بیش از ۳.۵ میلیون نفر مسافر نیز جابه‌جا شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش مشابه در بخش مسافر است.

امیری با اشاره به خدمات راهداری و حمل و نقل در مناسبت‌های مهم اعلام کرد: در ایام اربعین حسینی حدود یک هزار و ۴۰۰ ناوگان خدمات‌رسانی به زائران ارائه دادند که نسبت به سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس درباره پروژه‌های در دست اقدام افزود: ۹۰ پروژه جدید در چهار ماهه نخست سال آماده شده و همزمان با هفته دولت افتتاح می‌شوند. این پروژه‌ها با تمرکز بر دو همت اعتبار گامی مهم در ارتقای رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل استان هستند.

امیری در پایان به اهمیت همکاری میان رسانه‌ها، خبرنگاران و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و تأکید کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در مطالبه‌گری و ارائه نقد سازنده دارند و همراهی آن‌ها با دستگاه‌های دولتی و جامعه برای رشد و پیشرفت استان و کشور ضروری است.

