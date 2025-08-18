دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان نسبت به خطر گرمازدگی کارگران در محیط کار هشدار داد

به گزارش ایلنا از خوزستان، قربان درویشی با اشاره به ماده ۸۵ قانون کار و آیین‌نامه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: کارفرمایان موظفند محیط کار را مطابق استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مدیریت کنند و از سلامت جسمی کارگران در شرایط سخت آب و هوایی محافظت نمایند.

وی افزود: در این شرایط بحرانی، کارگران به شدت در معرض گرمازدگی، کم‌آبی و آسیب‌های جدی جسمی قرار دارند و رعایت نکات ایمنی ضروری است.

توصیه‌های فوری خانه کارگر خوزستان به کارگران و کارفرمایان شامل:

ـ استراحت‌های منظم و محدود کردن فعالیت در ساعات اوج گرما.

- تأمین آب آشامیدنی کافی و سالم برای پیشگیری از کم‌آبی.

- استفاده از لباس سبک، روشن و تجهیزات حفاظتی فردی شامل کلاه.

- تهویه مناسب محیط کار و کنترل دمای محیط.

- آموزش علائم گرمازدگی و نحوه اقدامات فوری در مواجهه با آن.

- کاهش مدت حضور کارگران در محیط‌های گرم و سایت‌ها.

درویشی ضمن تقاضا از ادارات کار جهت نظارت دقیق بر این موضوع حیاتی، هشدار داد: بی‌توجهی به این دستورالعمل‌ها می‌تواند سلامت کارگران را به خطر انداخته و کارفرمایان را در معرض مسئولیت قانونی قرار دهد. لذا ورود وزارت کار به موضوع و صدور دستورالعمل‌های به موقع و نظارت دقیق بر ‌عملکرد دستگاه‌ها موجب کاهش حوادث ناشی از گرما در محیط کار خواهد شد.

