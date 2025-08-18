خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان نسبت به خطر گرمازدگی کارگران در محیط کار هشدار داد

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، با صدور هشداری جدی به کارگران و کارفرمایان استان اعلام کرد: با توجه به افزایش شدید دما و رطوبت هوا در خوزستان، سلامت کارگران در محیط‌های کاری بخصوص در فضای باز به شدت در معرض خطر است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، قربان درویشی با اشاره به ماده ۸۵ قانون کار و آیین‌نامه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: کارفرمایان موظفند محیط کار را مطابق استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مدیریت کنند و از سلامت جسمی کارگران در شرایط سخت آب و هوایی محافظت نمایند.

وی افزود: در این شرایط بحرانی، کارگران به شدت در معرض گرمازدگی، کم‌آبی و آسیب‌های جدی جسمی قرار دارند و رعایت نکات ایمنی ضروری است.

توصیه‌های فوری خانه کارگر خوزستان به کارگران و کارفرمایان شامل:

ـ استراحت‌های منظم و محدود کردن فعالیت در ساعات اوج گرما.

- تأمین آب آشامیدنی کافی و سالم برای پیشگیری از کم‌آبی.

- استفاده از لباس سبک، روشن و تجهیزات حفاظتی فردی شامل کلاه.

- تهویه مناسب محیط کار و کنترل دمای محیط.

- آموزش علائم گرمازدگی و نحوه اقدامات فوری در مواجهه با آن.

- کاهش مدت حضور کارگران در محیط‌های گرم و سایت‌ها.

درویشی ضمن تقاضا از ادارات کار جهت نظارت دقیق بر این موضوع حیاتی، هشدار داد: بی‌توجهی به این دستورالعمل‌ها می‌تواند سلامت کارگران را به خطر انداخته و کارفرمایان را در معرض مسئولیت قانونی قرار دهد. لذا ورود وزارت کار به موضوع و صدور دستورالعمل‌های به موقع و نظارت دقیق بر ‌عملکرد دستگاه‌ها موجب کاهش حوادث ناشی از گرما در محیط کار خواهد شد.

 

