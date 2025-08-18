پایان تلاش های خستگی ناپذیر؛ آتش در ارمند و سبزکوه چهارمحال و بختیاری مهار شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از اطفای کامل حریق در مناطق حفاظتشده سبزکوه و ارمند خبرداد.
به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: پس از دو شبانهروز تلاش بیوقفه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، هلالاحمر، مدیریت بحران، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج و مشارکت گسترده جوامع محلی، آتشسوزی در مناطق حفاظتشده سبزکوه و ارمند به طور کامل مهار شد.
وی افزود: عاملان این حریق نیز شناسایی و دستگیر و به مقامات قضایی تحویل و روند رسیدگی به پرونده آنها در حال پیگیری است.
کریمی بیان کرد:صعبالعبور بودن بخشهای وسیعی از منطقه و وزش شدید باد، عملیات اطفا را با دشواری جدی مواجه کرده بود، اما با حضور میدانی نیروها و بهویژه بهکارگیری بالگرد امدادی، روند مهار آتش سرعت گرفت.
وی خاطرنشان کرد:بالگرد اعزامی ضمن اجرای عملیات هلیبرد نیرو و تجهیزات به ارتفاعات صعبالعبور، در چندین نوبت اقدام به آبپاشی مستقیم از مخزن سد کارون ۴ بر روی کانونهای فعال آتش کرد که نقش مؤثری در کنترل و اطفای حریق داشت.