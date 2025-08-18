خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان تلاش های خستگی ناپذیر؛ آتش در ارمند و سبزکوه چهارمحال و بختیاری مهار شد

پایان تلاش های خستگی ناپذیر؛ آتش در ارمند و سبزکوه چهارمحال و بختیاری مهار شد
کد خبر : 1675197
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از اطفای کامل حریق در مناطق حفاظت‌شده سبزکوه و ارمند خبرداد.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: پس از دو شبانه‌روز تلاش بی‌وقفه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، هلال‌احمر، مدیریت بحران، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج و مشارکت گسترده جوامع محلی، آتش‌سوزی در مناطق حفاظت‌شده سبزکوه و ارمند به طور کامل مهار شد.

وی افزود: عاملان این حریق نیز شناسایی و دستگیر و به مقامات قضایی تحویل و روند رسیدگی به پرونده آن‌ها در حال پیگیری است.

کریمی بیان کرد:صعب‌العبور بودن بخش‌های وسیعی از منطقه و وزش شدید باد، عملیات اطفا را با دشواری جدی مواجه کرده بود، اما با حضور میدانی نیروها و به‌ویژه به‌کارگیری بالگرد امدادی، روند مهار آتش سرعت گرفت.

وی خاطرنشان کرد:بالگرد اعزامی ضمن اجرای عملیات هلی‌برد نیرو و تجهیزات به ارتفاعات صعب‌العبور، در چندین نوبت اقدام به آب‌پاشی مستقیم از مخزن سد کارون ۴ بر روی کانون‌های فعال آتش کرد که نقش مؤثری در کنترل و اطفای حریق داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور