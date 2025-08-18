فعالیت مستمر ١٨ گروه خط گرم در فارس جهت افزایش پایداری شبکه

‌به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری، عملیات خط گرم را روشی مطمئن و موثر در جهت کاهش خسارت‌های ناشی از اعمال خاموشی‌های بی‌برنامه و برنامه‌ریزی شده عنوان کرد و افزود:این‌روش نه‌تنها ایمنی عملیات را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، بلکه به طور مستقیم بر رضایت‌مندی مشترکان نیز تاثیر مثبت می‌گذارد.

ارتقا کیفیت کار، سرعت عمل، اطمینان خاطر بیشتر در پرسنل ذیربط به دلیل طی آموزش دوره‌های مختلف کار با خط گرم، از دیگر مزایای بهره‌برداری از تجهیزات خط گرم بود که زارع خفری به آنها اشاره کرد.

وی ادامه داد: با تلاش گروه‌های ویژه کار بر روی خطوط برق‌دار و در راستای استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان، از ابتدای سال‌جاری تاکنون ١٧٩۵٨مورد عیب از ٢٦٣٤۵کیلوم‌تر شبکه برق شناسایی و رفع عیب شد که این امر موجب کاهش مدت زمان خاموشی جهت انجام تعمیرات و همچنین کاهش میزان انرژی توزیع نشده به مقدار ١٩٨٣٢ مگاوات گردیده است.

‌معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس، تعویض١٠ دستگاه کات اوت فیوز، اصلاح ٣٢٢٦ جمپر، تعویض ۵٦٠ عدد انواع مقره را از مهم‌ترین فعالیت انجام شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون در حوزه تعمیرات توسط گروه‌های خط گرم عنوان کرد.

زارع خفری انجام عملیات‌های خط گرم را ماموریتی مهم، حیاتی و پراسترس توصیف کرد و اظهار داشت: گروه‌های خط گرم در استان فارس با بهره‌مندی از کارشناسان وکارکنان متعهد و متخصص، در راستای تامین برق مطمئن و پایدار و از سوی دیگر جلب رضایت مشترکان در اقصی نقاط استان به‌صورت شبانه‌روزی کار تعمیر و نگهداری شبکه را انجام می‌دهند و امیدواریم مشترکان نیز با رعایت راهکار‌های مدیریت مصرف برق، خادمان خود را در خدمت‌رسانی بهتر و عبور از دوران اوج بار تابستان کمک نمایند.

