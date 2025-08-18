کشف ۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران کلانتری "۲۰ گلسرخ" این شهرستان، با دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سوخت و خرید و فروش غیرقانونی گازوئیل در یک منزل در یکی از محله‌های این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، ۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز که در یک تانکر ثابت بود، کشف کردند .

زراعتیان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: صاحب منزل در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

