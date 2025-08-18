مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی:
عدالت در توسعه فضاهای آموزشی یکی از برنامههای مهم دولت است
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: عدالت در توسعه فضاهای آموزشی یکی از برنامههای مهم دولت است که در استان مرکزی با جدیت تمام پیگیری میشود و تاکنون توفیقات خوبی نیز به دست آمده است. این استان در مسیر توسعه عدالت آموزشی و اجرای سیاستهای تحولی آموزش و پرورش پیشرو است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا پیرحسینلو در سیوهشتمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور که به صورت وبیناری در محل استانداری مرکزی برگزار شد، افزود: اجلاس رؤسای آموزش و پرورش، فرصت تازهای برای نمایش توانمندیها و ظرفیتهای استان مرکزی در عرصه تعلیم و تربیت را فراهم میکند.
وی ادامه داد: این اجلاس ملی به صورت وبیناری و با حضور رئیسجمهور، وزیر آموزش و پرورش، مسئولان ملی و مدیران کل سراسر کشور برگزار شد و استان مرکزی در کنار سایر استانها، میزبان حضوری رؤسای ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی استان و جمعی از میهمانان استانی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار داشت: برگزاری حضوری اجلاس در استانها فرصت ارزشمندی است تا مدیران مناطق در کنار مدیران کل، ضمن بهرهمندی از رهنمودهای مقام عالی وزارت و سیاستهای کلان آموزش و پرورش، در سطح استان نیز به تبادل نظر و بررسی مسائل جاری بپردازند.
پیرحسینلو تصریح کرد: با همکاری استانداری مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی شرایط و مقدمات لازم برای برگزاری اجلاسی در شأن استان مرکزی فراهم شده است و تلاش شد تا این گردهمایی به محلی برای هماندیشی، همافزایی و تصمیمسازی در مسیر ارتقای تعلیم و تربیت تبدیل شود.