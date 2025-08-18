معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز:
ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس آماده رویداد ملی فوتبال میشود
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از اجرای عملیات فشرده و شبانهروزی برای تکمیل ورزشگاه پارس خبر داد و گفت: با وجود اینکه این پروژه در مسئولیت مستقیم شهرداری نبود، اما به دلیل اهمیت ملی و ضرورت میزبانی شایسته از لیگ برتر فوتبال، همه توان شهرداری در بخشهای عمرانی، ترافیکی، فضای سبز و خدمات شهری بهکار گرفته شده تا این مجموعه در موعد مقرر آماده بهرهبرداری شود.
به گزارش ایلنا، محمد امین اظهارداشت: با وجود اینکه تکمیل این مجموعه در وظایف مستقیم شهرداری نبود، اما به دلیل اهمیت ملی و ضرورت میزبانی شایسته از لیگ برتر فوتبال، شهرداری شیراز تمام ظرفیتهای فنی، عمرانی و خدماتی را بهکار گرفته است.
وی افزود: این پروژه حدود یک ماه پیش با برنامهریزی جدی در دستور کار قرار گرفت و معاونت فنی و عمرانی با استقرار ماشینآلات و نیروهای اجرایی، عملیات گستردهای را اجرا کرد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز توضیح داد: اقدامات انجامشده شامل زیرسازی و تکمیل پیست دو دور زمین فوتبال، تسطیح و بهسازی محوطه پشت دروازهها، آمادهسازی و تسطیح پارکینگ داخلی و بهسازی مسیرهای دسترسی ویژه بانوان و جایگاه ویآیپی بوده است.
وی بیان کرد: عملیات آسفالتریزی و مرمت محوطه با دقت و سرعت بالا انجام شد تا زیرساختهای حیاتی ورزشگاه به استانداردهای لازم برسد.
معاون شهردار شیراز تأکید کرد: این پروژه با هماهنگی سایر معاونتها و سازمانهای شهرداری تکمیل شده است.
وی گفت: معاونت حملونقل و ترافیک با طراحی و نصب تابلوهای راهنمای مسیر، دسترسی هواداران و بازیکنان به ورزشگاه را تسهیل کرده است.
امین ادامه داد: سازمان سیما و منظر شهرداری با ساماندهی فضای سبز و کاشت گونههای مختلف نهال و درخت، جلوه بصری محوطه ورزشگاه را ارتقا داده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز اضافه کرد: سازمان مدیریت پسماند با عملیات جهادی پاکسازی، شستوشو و جمعآوری ضایعات، با حضور ۲۲۰ پاکبان، ۱۲ تانکر آب سهکاره و ۱۳ دستگاه خاور روباز، محیط ورزشگاه و پیرامون آن را برای افتتاح رسمی آماده کرده است.
این مقام ارشد عمرانی در عرصه مدیریت شهری تصریح کرد: همه اقدامات بهصورت شبانهروزی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده و این پروژه نماد عزم و همبستگی مدیریت شهری برای ارتقای زیرساختهای ورزشی شیراز است.
وی افزود: ورزشگاه پارس علاوه بر میزبانی لیگ برتر، ظرفیت تبدیلشدن به مرکز مدرن ورزشی و فرهنگی را دارد و میتواند در تقویت نشاط اجتماعی، حمایت از ورزش حرفهای و جذب رویدادهای ملی و بینالمللی نقشآفرینی کند.
امین همچنین گفت: شهرداری شیراز توسعه زیرساختهای ورزشی را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود میداند و در مسیر بهرهبرداری کامل از ورزشگاه پارس هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.