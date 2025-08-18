افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی بودجه عمرانی منطقه ١١

‌به گزارش ایلنا، بهزاد پرنیان امروز ٢٧ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برخی پروژه‌ها در حال اجرا هستند و برای برخی دیگر پیمانکار در حال انتخاب است تا عملیات اجرایی در کمترین زمان ممکن آغاز شود.

پرنیان، با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار و کاهش فعالیت‌های عمرانی در برخی شهر‌ها، تاکید کرد: سیاست منطقه ۱۱ نه‌تنها توقف پروژه‌ها نیست بلکه روند پیشرفت و توسعه با جدیت ادامه‌دارد.

وی ادامه داد: در حوزه آسفالت، سال گذشته ۲۵۰ هزار متر‌مربع آسفالت با اعتباری بالغ‌بر ۷۵ میلیارد تومان انجام شد و امسال ۳۰۰ هزار متر‌مربع آسفالت با اعتبار اولیه ۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با تعدیل، این مبلغ افزایش خواهد یافت و پیمانکار مراحل قانونی را طی می‌کند تا عملیات اجرایی به زودی آغاز شود.

شهردار منطقه ۱۱ همچنین درباره پل‌های عابر پیاده عنوان کرد: نصب پل روبروی بیمارستان رسول اعظم با اعتبار 7 میلیارد تومان آغاز شده و انتظار می‌رود تا پایان مهر به بهره‌برداری برسد. پل دیگری در بلوار سرداران برای اتصال خیابان صیاد شیرازی به بنیانی در حال انتخاب پیمانکار است.

پرنیان از اجرای پروژه اولین ایستگاه آتش‌نشانی منطقه خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان و پیشرفت ۶۵ درصد، تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید و خدمات سریع و مطمئن آتش‌نشانی را برای شهروندان فراهم می‌کند.

وی به لوله‌گذاری و دفع آب‌های سطحی اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه صرف شده و با اتمام آن، منطقه از مشکلات آب‌گرفتگی معابر رها خواهد شد. همچنین، پروژه مسیر «لوپ غدیر» با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و پیشرفت ۵۰ درصد تا پایان آبان به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه ١١ در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های فرهنگی و ورزشی اشاره کرد و یادآور شد: سالن‌های ورزشی، زمین‌های چمن مصنوعی، زورخانه محلات، آمفی‌تئاتر و کتابخانه‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ تا ۶۵ درصد در حال اجرا هستند. پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، فرهنگی و ورزشی به صورت هماهنگ و با مشارکت بخش خصوصی در حال تکمیل است و تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

پرنیان خاطرنشان کرد: پروژه‌های احیای محلات و محرومیت‌زدایی در محله‌های دونک و قناعت پیشه با لوله‌گذاری، آسفالت، سنگفرش، زیباسازی و احداث پارک محله‌ای در حال تکمیل است و با پایان این اقدامات، منطقه در حوزه خدمات شهری به استانداردهای مطلوب خواهد رسید.

شهردار منطقه ١١ با اشاره به اینکه در دو سال گذشته بیش از یک چهارم کل معابر منطقه بازسازی و بهسازی شده است و این اقدام نسبت به سایر کلانشهرها بی‌سابقه است، یادآور شد: همچنین اقدامات فرهنگی و ورزشی شامل ساخت سالن‌های ورزشی، زمین‌های اسکیت استاندارد، زمین‌های چمن مصنوعی و برنامه‌های استعدادیابی در محلات انجام شده است.

پرنیان درباره پروژه‌های تفریحی منطقه توضیح داد: پارک سایه با هدف ایجاد فضایی تفریحی و نشاط‌ بخش برای شهروندان طراحی شده است اما برخی بخش‌ها مانند زیپ لاین مشکلاتی داشته که نیازمند بررسی و اصلاح است تا هم ایمنی شهروندان تضمین شود و هم تجربه تفریحی بهینه ارائه شود.

وی به اقدامات سرمایه‌گذاری شهری اشاره کرد و افزود: پروژه‌های شهربازی، زمین‌های ورزشی و طرح‌های تجاری و اداری با هدف رفاه شهروندان و توسعه نشاط شهری پیش می‌رود و تلاش می‌شود این پروژه‌ها هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کیفیت زندگی مردم مفید باشند.

پرنیان همچنین درباره توسعه فرهنگی و مذهبی منطقه خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته تعداد قابل توجهی مسجد به‌عنوان الگو در محلات فعال شده و پروژه‌های فرهنگی مرتبط با مساجد اجرا شده است. همچنین بحث حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر با کمک‌های سوبسیدی و تسهیلات شهرداری در دستور کار قرار دارد.

جایگاه قابل توجه منطقه ۱۱ در شاخص‌های عملکردی

ناظر شورای شهر در منطقه ۱۱ شهرداری شیراز نیز در این نشست گفت: طی چهار سال گذشته، با وجود محدودیت‌های درآمدی و شرایط جغرافیایی خاص، منطقه ۱۱ توانسته جایگاه قابل توجهی در شاخص‌های عملکردی کسب کند.

ابراهیم حسینی افزود: پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و خدمات شهری با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت شورا پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و رضایت نسبی شهروندان حاصل شده است.

وی تاکید کرد:همکاری بین شهردار، مدیریت شهری و اعضای شورا باعث شده است احیای محلات، زیرساخت‌ها و پروژه‌های فرهنگی به نحو شایسته‌ای اجرا شود.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به نقش نظارت شورا، تصریح کرد: این نظارت باعث شده مشکلات اجرایی و شهری به موقع شناسایی و رفع شوند و کیفیت پروژه‌ها افزایش یابد. حسینی اضافه کرد که منطقه ۱۱ با پشتکار، تجربه و روحیه فرهنگی شهردار و همراهی تیم اجرایی، توانسته رتبه اول عملکرد در پنج ماه اول سال را کسب کند.

وی تاکید کرد: با توجه به پیشرفت پروژه‌ها و خدمات ارائه شده، شهروندان می‌توانند شاهد تحول ملموس در سطح منطقه باشند و هر اقدامی که شهرداری می‌توانسته انجام دهد، به طور کامل اجرا شده است.

رئیس شورای شهر شیراز در جلسه بررسی عملکرد شهرداری و پروژه‌های منطقه‌ای با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گفت: شهرداری اقدامات مهمی در ایجاد زیرساخت‌های شهری، فرهنگی و ورزشی انجام داده است اما نباید از مشکلات روزمره شهروندان غافل شد؛ رسیدگی به مسائل کف شهر، مشکلات اجتماعی و سخت‌افزاری مردم همچنان اولویت دارد.

وی افزود: سرانه فضای ورزشی، سالن‌ها و زمین‌های ورزشی استاندارد، پروژه‌های فرهنگی در مساجد و توسعه پارک‌ها اقدامات ارزشمندی است اما برای ارزیابی اثر واقعی پروژه‌ها و شناسایی مشکلات شهروندان لازم است سیستم افکارسنجی و نظرسنجی راه‌اندازی شود.

حسینی با اشاره به تجربه‌های شهری و اهمیت مشارکت محلات گفت: مسائل محلات و استعدادیابی کودکان و جوانان در قالب فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی باید با دقت و پیگیری انجام شود و شهرداری نباید فقط به ظاهر پروژه‌ها و آمار بسنده کند بلکه اثرگذاری واقعی آنها روی مردم دیده شود.

