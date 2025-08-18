به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، در حکم «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی آمده است: حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات به عنوان حق‌ الناس باید برابر مر قانون و در فضایی امن و توام با نشاط و آرامش کاملا رعایت شود.

وی در این حکم بیان کرده است: فراهم سازی همه تمهیدات لازم و ضروری برای برگزاری انتخابات در شان مردم فهیم خراسان رضوی وظیفه و ماموریت خطیر رئیس ستاد انتخابات استان است.

استاندار خراسان رضوی گفت: انتظار می‌رود با هماهنگی اینجانب و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و با تلاش و کوشش نسبت به تحقق اهداف یاد شده اهتمام نمایید و شایسته است معاونان، مدیران و روسای سازمان‌های وابسته، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نهایت همکاری را با ستاد انتخابات استان داشته باشند.

غلامحسین مظفری تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ حمایت و همکاری لازم را با ستاد انتخابات خواهند داشت.

