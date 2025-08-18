خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در خراسان‌رضوی

انتصاب رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در خراسان‌رضوی
کد خبر : 1675163
لینک کوتاه کپی شد.

محمد علی نبی‌پور با حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان منصوب شد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  در حکم «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی آمده است: حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات به عنوان حق‌ الناس باید برابر مر قانون و در فضایی امن و توام با نشاط و آرامش کاملا رعایت شود.

وی در این حکم بیان کرده است: فراهم سازی همه تمهیدات لازم و ضروری برای برگزاری انتخابات در شان مردم فهیم خراسان رضوی وظیفه و ماموریت خطیر رئیس ستاد انتخابات استان است.

استاندار خراسان رضوی گفت: انتظار می‌رود با هماهنگی اینجانب و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و با تلاش و کوشش نسبت به تحقق اهداف یاد شده اهتمام نمایید و شایسته است معاونان، مدیران و روسای سازمان‌های وابسته، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نهایت همکاری را با ستاد انتخابات استان داشته باشند.

غلامحسین مظفری تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ حمایت و همکاری لازم را با ستاد انتخابات خواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور