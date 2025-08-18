خبرگزاری کار ایران
آغاز عملیات اجرایی نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۰ کرج با تجمیع ۱۱ پلاک

آغاز عملیات اجرایی نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۰ کرج با تجمیع ۱۱ پلاک
کد خبر : 1675141
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج گفت: عملیات اجرایی پروژه نوسازی بافت فرسوده در محله خلج‌آباد منطقه ۱۰ کرج با تجمیع ۱۱ پلاک فرسوده و پس از چند سال رایزنی با مالکان آغاز شد.

به گزارش ایلنا از البرز، سید جواد موسوی، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج، با اعلام این خبر گفت: فرآیند اجرایی این طرح از حدود چهار سال پیش با خریداری و رایزنی با بیش از ۱۴۰ مالک، که عمدتاً ورثه بودند، آغاز شد و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، نهایتاً طرح تجمیع و نوسازی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، شهرداری کلانشهر کرج و شهرداری منطقه ۱۰ در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.

به گفته موسوی، عرصه پروژه پس از رعایت ضوابط معابر و اصلاحات، از ۱۰۵۵ مترمربع به ۷۷۳ مترمربع کاهش یافته است.

بر اساس پروانه صادره، مجتمع ساختمانی ۱۰ طبقه‌ای شامل یک طبقه زیرزمین (پارکینگ)، طبقه همکف (پارکینگ و فضای تجاری) و هشت طبقه مسکونی احداث خواهد شد. این مجموعه در قالب ۳۶ واحد مسکونی و با زیربنای کل بیش از ۶۴۰۰ مترمربع ساخته می‌شود.

مدیر منطقه ۱۰ کرج با بیان اینکه تجمیع پلاک‌ها اقدامی مؤثر در راستای سیاست‌های مدیریت شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده است، تأکید کرد: اجرای این پروژه علاوه بر بهبود چشم‌انداز شهری و افزایش ایمنی، به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و بهره‌وری بهینه از اراضی محدوده کمک شایانی خواهد کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی از حدود یک ماه پیش با تخریب ساختمان‌های قدیمی و انجام آزمایش‌های مکانیک خاک آغاز شده و هم‌اکنون مرحله خاکبرداری در جریان است.

وی همچنین از سایر مالکان و سازندگان در محدوده‌های فرسوده خواست تا با مشارکت در فرآیندهای تجمیع و نوسازی، سهمی در توسعه پایدار، ایمن‌سازی و ارتقای کیفیت محیط شهری ایفا کنند.

گفتنی است، مراسم رسمی کلنگ‌زنی این پروژه به‌صورت نمادین با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهری برگزار شد.

