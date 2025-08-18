آغاز عملیات اجرایی نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۰ کرج با تجمیع ۱۱ پلاک
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج گفت: عملیات اجرایی پروژه نوسازی بافت فرسوده در محله خلجآباد منطقه ۱۰ کرج با تجمیع ۱۱ پلاک فرسوده و پس از چند سال رایزنی با مالکان آغاز شد.
به گزارش ایلنا از البرز، سید جواد موسوی، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج، با اعلام این خبر گفت: فرآیند اجرایی این طرح از حدود چهار سال پیش با خریداری و رایزنی با بیش از ۱۴۰ مالک، که عمدتاً ورثه بودند، آغاز شد و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، نهایتاً طرح تجمیع و نوسازی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، شهرداری کلانشهر کرج و شهرداری منطقه ۱۰ در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.
به گفته موسوی، عرصه پروژه پس از رعایت ضوابط معابر و اصلاحات، از ۱۰۵۵ مترمربع به ۷۷۳ مترمربع کاهش یافته است.
بر اساس پروانه صادره، مجتمع ساختمانی ۱۰ طبقهای شامل یک طبقه زیرزمین (پارکینگ)، طبقه همکف (پارکینگ و فضای تجاری) و هشت طبقه مسکونی احداث خواهد شد. این مجموعه در قالب ۳۶ واحد مسکونی و با زیربنای کل بیش از ۶۴۰۰ مترمربع ساخته میشود.
مدیر منطقه ۱۰ کرج با بیان اینکه تجمیع پلاکها اقدامی مؤثر در راستای سیاستهای مدیریت شهری و نوسازی بافتهای فرسوده است، تأکید کرد: اجرای این پروژه علاوه بر بهبود چشمانداز شهری و افزایش ایمنی، به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و بهرهوری بهینه از اراضی محدوده کمک شایانی خواهد کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی از حدود یک ماه پیش با تخریب ساختمانهای قدیمی و انجام آزمایشهای مکانیک خاک آغاز شده و هماکنون مرحله خاکبرداری در جریان است.
وی همچنین از سایر مالکان و سازندگان در محدودههای فرسوده خواست تا با مشارکت در فرآیندهای تجمیع و نوسازی، سهمی در توسعه پایدار، ایمنسازی و ارتقای کیفیت محیط شهری ایفا کنند.
گفتنی است، مراسم رسمی کلنگزنی این پروژه بهصورت نمادین با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهری برگزار شد.