به گزارش خبرنگار ایلنا، فرماندار ساری صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران، ضمن تسلیت ایام پیش رو و تاکید بر همدلی و هم‌نوایی برای توسعه و رفاه جامعه، نقش خبرنگاران را در این مسیر بی‌بدیل دانست و آنها را "ناظر مدنی" و "پزشک اجتماعی" جامعه خواند.

وی با اشاره به وضعیت خاص کشور و نیاز به وحدت از عملکرد رسانه‌ها در ایجاد امید در "جنگ ۱۲ روزه" اخیر قدردانی کرد و از افتتاح ۲۰۱ پروژه عمرانی و اقتصادی به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان با اشتغال‌زایی ۲۰۰ نفر در هفته دولت خبر داد.

فرماندار ساری به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی، نظارت اجتماعی و مطالبه‌گری اشاره کرد و گفت: خبرنگاران پل میان مردم و مسئولان هستند و با آموزش عمومی، ایجاد امید و افزایش سرمایه اجتماعی، می‌توانند در این برهه حساس به عنوان پزشکان اجتماعی ایفای نقش کنند، البته به شرط آنکه با دقت، شجاعت، صداقت و تعهد به منافع عمومی حرکت کنند.

نوبخت با تشکر از کسانی که در "جنگ ۱۲ روزه" اخیر امتحان خود را به خوبی پس دادند، ادامه داد: در آن دوران شاهد همبستگی و اتحاد مردم بودیم و از این فرصت می‌توانیم برای تعالی کشور استفاده کنیم. ما در فرمانداری ستاد مدیریت بحران شکل دادیم و تلاش کردیم مردم مشکلی نداشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید دایره گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را ذیل "ایران باوران" بدانیم که نقطه اشتراک همه آنها وطن و ایران اسلامی است.

فرماندار ساری به دستاوردهای عمرانی شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال، ۲۰۱ پروژه به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان و با ۲۰۰ اشتغالزایی افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.

وی نقش استاندار مازندران را در به ثمر رسیدن این پروژه‌ها بی‌بدیل دانست و افزود: استاندار مازندران از منظر اعتقادی از جنس همین نظام و انقلاب است.

نوبخت به پیشرفت قابل توجه پروژه‌های ملی نیز اشاره کرد و گفت: پروژه ملی پل سه‌راه جویبار که تنها ۶ تا ۷ درصد پیشرفت داشت، با پیگیری استاندار به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده و این بزرگ‌ترین پل شمال کشور است.

وی همچنین از حل مشکلات پروژه زباله‌سوز ساری با پیگیری استاندار خبر داد و گفت: کالبد این پروژه تمام شده و فرآیند به سمتی می‌رود که تا پایان سال شاهد افتتاح آزمایشی آن باشیم.

فرماندار ساری به برنامه‌های این شهرستان برای سال جاری اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال ۱۱۶ برنامه شامل ۳۳ حوزه عمرانی، ۷۶ حوزه اقتصادی و ۱۶ تا ۱۷ حوزه سیاسی داشتیم که تلاش می‌شود بخشی تا پایان امسال و مابقی تا پایان هفته دولت سال آینده به افتتاح برسد.

وی همچنین به وجود ۷ منطقه آسیب‌دیده در ساری اشاره کرد و از پیگیری موضوع خبر داد.

نوبخت با تاکید بر نیاز ساری به شهردار و شورای شهر قوی، همکاری اصحاب رسانه را در این زمینه ضروری دانست و گفت: تلاش می‌کنم از این حوزه حمایت کنم اما جایی که نیاز باشد تذکر می‌دهم.

وی با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر از رسانه‌ها خواست تا در انتخاب افراد متخصص و کارآمد تلاش کنند.

فرماندار ساری به تغییر رویکردها و نیاز به اصلاحات در برخی ادارات اشاره کرد و استفاده از ظرفیت بانوان را یکی از اهداف مهم و سیاست دولت چهاردهم دانست. وی افزود: ما در فرمانداری از این ظرفیت‌ها استفاده کردیم.

نوبخت با بیان اینکه مازندران اکنون پایگاه سازندگی شده است، تاکید کرد: نباید وارد حواشی شود و ظرفیتی که استاندار مازندران در هیئت دولت و نزد شخص رئیس‌جمهور دارد، فرصتی برای توسعه استان و شهرستان است.

وی به بحران ناترازی برق در استان اشاره کرد و گفت: «اکنون ۴ مگاوات برق نیاز داریم، در حالی که تولید ما ۲۴۰۰ مگاوات است. ما در میدان هستیم و تلاش داریم این بحران را حل کنیم.

وی در پایان تاکید کرد که دولت چهاردهم و مدیران در مسیر رهبر و انقلاب هستند و تلاش می‌کنند مازندران را به شرایط مطلوب برسانند.

