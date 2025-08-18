به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محی الدین طاهری امروز ۲۷ مرداد در نشست خبری باوخبرنگاران افزود : خبرنگاری مجموعه ای از مشاغل تاریخی که اگر با رعایت اصول و برای رضایت خدا باشد از جمله رسالت انبیاء محسوب می شود.

تولیت حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) با اشاره به اینکه روحانیون هم خبرنگاران مکتب اسلام محسوب می شوند، خاطر نشان کرد: موضوع مهم در خبرنویسی رعایت این نکته است که مطالب ما در راستای تقویت امید و انسجام ملی باشد و اثرات منفی و تنش آفرین نداشته باشد.

وی گفت: خبری که با این نگاه تهیه شود اثر وضعی قابل توجهی هم برای خبرنگار و هم جامعه دارد و منشأ توفیقات می شود.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری ادامه داد : از کمبود امکانات خبرنگاران اطلاع کافی دارم و به مسئولین توصیه می کنم به جهت حفظ شأن و جایگاه خبرنگاران، نهایت کوشش خود را در تامین امکانات این طیف مهم جامعه داشته باشند و عادلانه نیست که خبرنگاران ما با دست خالی به جنگ رسانه ای با رسانه های معاند با کشور و نظام که مجهز به بیشترین و به روز ترین امکانات رفاهی هستند بپردازند.

