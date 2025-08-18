مدیرعامل آبفای هرمزگان:
ظرفیت آبشیرینکنهای استان به ۲۷۰ هزار مترمکعب در شبانهروز رسید +فیلم
مدیرعامل آبفای هرمزگان از اجرای ۳۴۲ پروژه فعال آبرسانی و احداث ۵ واحد جدید آبشیرینکن خبر داد و تاکید کرد: بدون مشارکت صنایع و اختصاص سهمی از تولید آنها به داخل استان، تأمین آب پایدار شهرها و روستاها امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزهپور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در نشست خبری اظهار کرد: خوشبختانه هرمزگان با برخورداری از بیش از هزار و دویست کیلومتر نوار ساحلی در خلیجفارس و دریای عمان دارای شرایط بسیار مناسبی برای استفاده از این ظرفیت است و طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی نیز در این حوزه انجام شده است؛ بهگونهای که امروز ۵۰ واحد آبشیرینکن با ظرفیت نزدیک به ۲۷۰ هزار مترمکعب در شبانهروز در مدار بهرهبرداری قرار دارند و نقش مؤثری در تأمین آب شهرها و روستاها بهویژه در دوره خشکسالیهای اخیر ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اینکه اگر این طرحها اجرا نمیشد، استان با بحرانهای شدیدتری مواجه میشد افزود: با این وجود همچنان برای تأمین آب پایدار برخی شهرها و روستاها دستکم به ۱۰۰ هزار مترمکعب ظرفیت جدید نیاز داریم، درحالیکه منابع اعتباری دولتی بهتنهایی پاسخگوی هزینههای سنگین پروژههای شیرینسازی نیست.
مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به اینکه سایر استانهای کشور نظیر کرمان، یزد و اصفهان نیز در حال اجرای طرحهای انتقال آب از خلیجفارس هستند، اظهار کرد: اغلب این طرحها با مشارکت و سرمایهگذاری صنایع بزرگ همان استانها اجرا میشود، اما در هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از هزینهها از محل اعتبارات دولتی و پیگیری مسئولان استانی تأمین شده است.
حمزهپور ضمن تأکید بر لزوم همراهی صنایع فعال در استان گفت: صنایع بزرگی که در حال احداث آبشیرینکن در هرمزگان هستند و آب را به استانهای دیگر منتقل میکنند، باید سهمی از تولید آب خود را نیز به مردم استان اختصاص دهند. حتی اگر نیاز به تدوین قانون باشد، ضروری است حداقل ۱۰ درصد از آب تولیدی این طرحها برای رفع نیازهای مردم هرمزگان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون برخی روستاهای استان همچنان با کمآبی یا بیآبی مواجه هستند، تأکید کرد: در شرایطی که خطوط انتقال آب به خارج از استان در حال اجرا است، ادامه این وضعیت از نگاه مردم ناعادلانه است و فقط با مشارکت صنایع و عمل به مسئولیت اجتماعی میتوان این نقیصه را جبران کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین از اجرای ۳۴۲ پروژه آبرسانی در سطح استان خبر داد و گفت: این پروژهها با میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصد در دست اجرا هستند، که تاکنون ۶هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان برای آنها هزینه شده و جهت تکمیل آنها به بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
وی ادامه داد: علاوه بر پروژههای آبرسانی، ساخت ۵ واحد آبشیرینکن جدید با ظرفیت مجموع ۱۵ هزار و ۶۸۰ مترمکعب در شبانهروز نیز در دستور کار قرار دارد که با بهرهبرداری از آنها بخشی از نیازهای فوری استان مرتفع خواهد شد.
حمزهپور در پایان با اشاره به تداوم خشکسالی در یک دهه اخیر و کاهش شدید بارشها در سطح استان اظهار کرد: اگر اقدامات پیشگیرانه و اجرای پروژههای زیرساختی در سالهای گذشته انجام نمیشد، امروز با بحران جدی تأمین آب در بسیاری از شهرستانها روبهرو بودیم. بر همین اساس، تکمیل پروژههای جاری و مشارکت فعال صنایع در طرحهای آبرسانی ضروری و اجتنابناپذیر است.