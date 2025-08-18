خبرگزاری کار ایران
مشهد با کسری چهار هزار و ۵۲۰ لیتر بر ثانیه ای آب مواجه است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: سرانه مصرف مشترکان آب در این کلانشهر کمتر از سرانه کشوری است اما متناسب با شرایط تنش و بحران آبی نیست.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسین اسماعیلیان در این خصوص اظهار کرد: هم اینک سرانه مصرف برای هر نفر در مشهد ۱۲۰ لیتر در شبانه روز است این درحالیست که سرانه کشوری حدود ۱۹۰ لیتر در شبانه روز است.

وی اضافه کرد: شهروندان مشهدی همراهی خوبی در مدیریت مصرف دارند اما با توجه به شرایط بحرانی موجود، سرانه مصرف آب باید تا ۷۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: در ایام دهه آخر صفر و زمان اوج مصرف قرار داریم، و پیش بینی شده پذیرای حدود هفت میلیون زائر در این ایام باشیم.

اسماعیلیان افزود: مصرف آب در مشهد در اوج مصرف به ۱۴ هزار و ۲۲۱ لیتر بر ثانیه می رسد ولی هم اینک با کسری چهار هزار و ۵۲۰ لیتر بر ثانیه ای آب در زمان اوج مصرف مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: در این ایام رعایت مدیریت مصرف توسط زائران و مجاوران ضروری است، تلاش می شود این ایام بدون مشکل سپری شود.

