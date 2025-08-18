طی سه ماه ابتدای سال حاری محقق شد؛
افزایش مرگهای ناشی از گاز منوکسیدکربن در البرز/ کاهش ۲۰ درصدی مراجعات نزاع
مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز از افزایش مرگهای ناشی از گاز منوکسیدکربن در البرز و کاهش ۲۰ درصدی مراجعات نزاع مدت سه ماه ابتدای سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، ارتین کمالی با اشاره به گزارشات پزشکی قانونی استان البرز اظهار کرد که این آمار نشان میدهد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، آمار فوتیهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، در حالی که تعداد مراجعان به پزشکی قانونی بر اثر نزاع کاهش ۲۰ درصدی داشته است.
کمالی، اعلام کرد: «در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۱۴ نفر شامل ۷ مرد و ۷ زن بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن (گازگرفتگی) در استان جان خود را از دست دادهاند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶ نفر بود و آمار امسال روند افزایشی را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز همچنین درباره آمار نزاعها گفت: در سه ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۹۰۲ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند. این رقم در مقایسه با ۶ هزار و ۱۶۴ مراجعهکننده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی، از مجموع مراجعان نزاع، ۲ هزار و ۹۸۸ نفر مرد و یکهزار و ۹۱۴ نفر زن بودهاند.
کمالی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی خدمات درمانی ارائه نمیدهد، افزود: اولویت نخست برای مصدومان نزاع، مراجعه به مراکز درمانی جهت اقدامات فوری است. داشتن ظاهر خونآلود هیچ تأثیری در نظریه کارشناسی ندارد و حتی میتواند روند معاینه دقیق زخمها را دشوارتر کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ارائه معرفینامه از مراجع قضایی و انتظامی برای پذیرش و صدور نظریه کارشناسی در پزشکی قانونی الزامی است.