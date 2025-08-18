پرداخت ۶۰ درصدی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش در دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علیرضا کاظمی‌ صبح امروز در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر مشهد در حال برگزاری است، با بیان اینکه بیش از هزار نفر از راهبران و مدیران آموزشی در این اجلاس حضور دارند، اظهارکرد: این اجلاس با شعار کیفیت و عدالت؛ دو کلان برنامه ی رئیس جمهور آغاز شده است.

وی افزود: باید مراتب سپاس و قدردانی را اعلام کنم که برای اولین بار پس از ۴۶ سال فردی پیدا شد که با باورهای عمیق و راسخ به نظام یادگیری، آغازگر تحول در ابعاد تعلیم و تربیت کشور است.

کاظمی ادامه داد: رئیس جمهور بیش از ۴۰ جلسه با موضوع تعلیم و تربیت شرکت کرده است که باید قدردان چنین نگاهی از جانب ایشان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی آموزش و پرورش را به‌دست گرفتیم، با خرده مسائلی مواجه شدیم که بسیاری از آنها مرتفع شده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آغاز آرام و کم دغدغه مهر گذشته با افزایش نیروی انسانی، قطعی شدن تأثیر معدل و تعیین تکلیف ۳۰۰ هزار نفر در موضوع رتبه بندی، گزینش عادلانه ، جذب ۱۶۷ هزار نیروی جدید، تأمین نیروی انسانی، ساماندهی خرید خدمات، ورود ۳ هزار نخبه به دانشگاه فرهنگیان از جمله اقدامات بوده است.

وی بیان کرد: افزایش ۳۰ درصدی حقوق خدمتکاران، پرداخت ۶۰ درصدی پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت کامل حق الزحمه مصححان، پرداخت به روز نیروهای حق التدریس، افزایش سهم بودجه عمومی آموزش از دیگر اقداماتی بود که در دولت چهاردهم انجام شد.

کاظمی با اشاره به دو کلان برنامه اصلی گفت:۷ هزار و ۴۰۰ مسئله در سامانه ساتع در ۷ محور در فضای آموزشی شناسایی شده است تا مدارس جدید و قدیم به این واسطه بروز رسانی شوند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشارکت گروه‌های مردمی در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در فضاهای آموزشی، تصریح کرد: در همین راستا ۷ هزار گروه مردمی شکل گرفته است که از همه این ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: هزار و۴۰۰ فضای ورزشی و بیش از ۱۱۰ هزار کلاس درس در طرح عجمیان در مسیر شاداب سازی هستند.

کاظمی به اهمیت و ضرورت آموزش معلمان و مدیران اشاره کرد و گفت: آموزش معلمان ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و معلمان ابتدایی اجتماعات یادگیری را شکل دادند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: در نظر داریم ضریب نفوذ رشته‌های مهارتی را در مدارس به ۵۰ در صد برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های تدوین شده در راستای کنترل آسیب‌های اجتماعی، گفت: تقویت هویت دینی و ملی با بهسازی و استفاده از فناوری های نوظهور در دستور کار تحول در برنامه درسی قرار گرفته است. در این خصوص برنامه درسی را به روزرسانی می‌کنیم.

انتهای پیام/