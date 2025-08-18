طی سال جاری انجام شد؛
معرفی حدود دو هزار مددجوی کمیته امداد به مراکز فنی و حرفهای البرز
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از یکهزار و ۹۷۵ مددجو تحت پوشش این نهاد به آموزشهای مهارتی، کارگاهی و کاریابی معرفی شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز، در این خصوص گفت: ۵۶۵ نفر از مددجویان تحت حمایت برای گذراندن دورههای بلندمدت مهارتی به ۵۱ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای معرفی شدهاند و هماکنون در حال آموزش هستند.
وی با اشاره به برنامههای تابستانی کمیته امداد افزود: ۵۱۶ دانشآموز متوسطه اول و دوم تحت پوشش این نهاد نیز در رشتههایی مانند برنامهنویسی، تعمیرات تلفن همراه، تولید محتوا، حسابداری، طراحی و دوخت، کاربر رایانه و کاربر گرافیک رایانهای مهارتآموزی میکنند.
مدیرکل کمیته امداد البرز همچنین اظهار داشت: در بخش کاریابی، طی این مدت ۲۲۶ نفر از مددجویان به ۷۲ کارگاه و شرکت معرفی و جذب بازار کار شدهاند که این اقدام گامی مهم در مسیر خودکفایی و توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت است.