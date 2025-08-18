رهاسازی ۴۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه پشت سد گتوند علیا در حوزه شهرستان لالی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لالی گفت: ۴۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه پشت سد گتوند علیا در حوزه شهرستان لالی رهاسازی شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد هزاریان اظهار کرد: با هدف بازسازی ذخایر آبزیان و تقویت منابع آبی ، رهاسازی ۴۵هزار قطعه بچه ماهی شامل شیربت، بنی، عنزه و گطان با تلاش کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان و با نظارت محیط زیست شهرستان و با حضور معاون فرمانداری، مسئولین جهاد کشاورزی و شیلات شهرستان لالی و ادارات مربوطه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه رهاسازی در سال جاری برای دومین بار انجام میشود، تصریح کرد: فعالیت رهاسازی بچه ماهی به صورت مدون و مستمر علاوه بر بازسازی ذخایر آبزیان موجب افزایش تولید و تقویت و اشتغال صیادان بومی و رونق صید در شهرستان لالی میشود.