خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهاسازی ۴۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه پشت سد گتوند علیا در حوزه شهرستان لالی

رهاسازی ۴۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه پشت سد گتوند علیا در حوزه شهرستان لالی
کد خبر : 1675021
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لالی گفت: ۴۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه پشت سد گتوند علیا در حوزه شهرستان لالی رهاسازی شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد هزاریان اظهار کرد: با هدف بازسازی ذخایر آبزیان و تقویت منابع آبی ، رهاسازی ۴۵هزار قطعه بچه ماهی شامل شیربت، بنی، عنزه و گطان با تلاش کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان و با نظارت محیط زیست شهرستان و با حضور معاون فرمانداری، مسئولین جهاد کشاورزی و شیلات شهرستان لالی و ادارات مربوطه صورت گرفت.

وی با بیان اینکه رهاسازی در سال جاری برای دومین بار انجام می‌شود، تصریح کرد: فعالیت رهاسازی بچه ماهی به صورت مدون و مستمر علاوه بر بازسازی ذخایر آبزیان موجب افزایش تولید و تقویت و اشتغال صیادان بومی و رونق صید در شهرستان لالی می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور