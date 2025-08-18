به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطانی کاظمی گفت: این پروژه‌ها نقش بسزایی در ایجاد ۵۱۵ فرصت شغلی مستقیم و ۳۵۷ فرصت شغلی غیرمستقیم ایفا خواهند کرد که در مجموع، به پیشبرد توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی استان خوزستان کمک خواهد کرد.

وی اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، توسعه پایدار بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری، و بهبود معیشت جامعه روستایی و کشاورزان استان است.

سلطانی کاظمی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، از جمله آب و خاک، تولیدات گیاهی، دام و طیور، و صنایع تبدیلی، تنوع چشمگیری دارند.

به گفته‌ی سلطانی کاظمی، بخش آب و خاک با ۲۲ پروژه، بیشترین سهم را در میان طرح‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی دارد که نشان‌دهنده اهمیت حیاتی مدیریت منابع آبی و خاکی در توسعه کشاورزی استان است.

وی همچنین به پروژه‌های تولیدات گیاهی شامل باغبانی و گلخانه (۵ مورد) و دام و طیور (۴ مورد) اشاره کرد که به گفته او، نقش مهمی در افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی استان ایفا خواهند کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در حوزه صنایع تبدیلی، ۸ پروژه برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده و زمینه‌ساز توسعه زنجیره‌های تولید و فرآوری در استان باشد. وی همچنین به اهمیت پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری (۳ مورد) و امور عشایر (۸ مورد) اشاره کرد.

جواد سلطانی کاظمی بیان داشت: این پروژه‌ها نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کنند، بلکه پویایی و توانمندی جوامع عشایری را نیز تقویت خواهند کرد.

سلطانی کاظمی پروژه‌های دامپزشکی (۲ مورد)، تعاون روستایی (۵ مورد)، و شیلات (۵ مورد) را نیز از جمله طرح‌های مهم هفته دولت برشمرد.

به گفته وی، این پروژه‌ها با رویکردی جامع و همه‌جانبه، تمامی ابعاد بخش کشاورزی را در بر می‌گیرند و امید است که با بهره‌برداری از آنها، شاهد جهشی بزرگ در رشد و شکوفایی اقتصاد کشاورزی خوزستان باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: توسعه کشاورزی، موتور محرک توسعه استان است و ما با تمام توان در تلاشیم تا با اجرای چنین پروژه‌هایی، زمینه را برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق روستایی فراهم آوریم.

