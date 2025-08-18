کاهش حجم آبگیری سد فریمان به علت رسوبگیری
فرماندار فریمان گفت: حجم آبگیری سد فریمان به علت رسوبگیری به ۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، مهدی ناصری در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: حجم آبگیری سد تاریخی فریمان به علت رسوب گیری از 3 میلیون و 800 متر مکعب به 2 میلیون متر مکعب کاهش یافته است و آب ذخیره در آن نیز تا پایان مردادماه به انتها خواهد رسید.
وی افزود: آب سد فریمان که برای کشاورزی بخشی از اراضی این شهرستان حیاتی است، در سال زراعی جاری به دلیل کاهش نزولات آسمانی، جای گیری قابل توجه رسوبات در کاسه سد، کاسته شدنِ حجم آبگیری و برداشت بی رویه کاهش یافته است.
فرماندار فریمان با بیان اینکه کشاورزان باید برای پیشگیری از خسارت احتمالی تدبیر داشته باشند، ادامه داد: بهرهبرداری بیش از حق و خارج از قاعده، پذیرفته نیست و لحاظ قانون در این زمینه مورد تاکید جدی است.
ناصری با انتقاد عدم رعایت الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی بیان کرد: چگونه ممکن است که در وضعیت خشکسالی و کاهش شدید نزولات جوی، چغندر قند فقط با اعتنا به آب سد فریمان همچنان در سبد کشت کشاورزان قرار داشته باشد و از طرفی انتظار داریم برای نجات این سد و محصولات زراعی مشکلی پیش نیاید.
وی تصریح کرد: مشارکت همه بهرهبرداران آب سد فریمان در لایروبی از این سازه ضرورت دارد و قانون باید فصل الخطاب همه حق آبه بران سد و چاههای آب کشاورزی باشد.
فرماندار فریمان از مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع آب و همه دستگاه های اجرایی خواست تا توجه بیش از پیش به وضعیت اراضی کشاورزی و نوع کشتهای جاری، تغییر کاربری اراضی بالادست سد و برداشت غیرمجاز آب، به خصوص حدفاصل ورودی آب سد تا روستای باغ عباس را در نظر داشته باشند.
ناصری گفت: از مدیران و مسئولان در این حوزه میخواهیم تا با فرهنگسازی و حضور میدانی در میان روستائیان و حاشیهنشینان شهرها، ضمن صیانت از منابع آبی و منابع ارضی و کشاورزی، به سنت و رویه گذشتگان بهعنوان عُرفِ محلی و منطقهای احترام بگذارند.