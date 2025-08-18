کشف لاشه یک راس قوچ وحشی در تربت حیدریه

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، عباسعلی خسروی در این خصوص افزود: این شناسایی و دستگیری متهم بر اساس گزارش رسیده از سوی همیاران محیط زیست در خصوص انجام تخلف شکار و صید توسط چند نفر از شکارچیان غیرمجاز بومی در حاشیه منطقه شکار ممنوع ژرف، صورت گرفت.

وی ادامه داد: بعد از رصد اطلاعاتی، تعامل و همکاری یگان حفاظت محیط زیست این اداره با فرماندهی انتظامی رباط سنگ، اجزای لاشه یک راس قوچ وحشی کشف شد.

خسروی اضافه کرد: میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز یک راس قوچ وحشی وفق مصوبه شماره ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست و اصلاحات بعدی آن به میزان ۹۸۶ میلیون و۷۸۶ هزار ریال و البته برای گونه ماده آن، سه برابر مبلغ فوق تعیین شده است.

وی از شهروندان و دوستداران و همیاران محیط زیست تربت حیدریه تقاضا کرد: در صورت مشاهده تخلفات شکار و صید حوزه محیط زیست با شماره تلفن ثابت ۵۲۲۹۹۱۲۹، تلفن گویا ۱۵۴۰ و شماره تلفن همراه ۰۹۱۵۸۰۰۵۲۵۶ تماس حاصل فرمایند.

