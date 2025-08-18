خبرگزاری کار ایران
اکران فیلم‌های چهارمین جشنواره گمبرون شهر در بندرعباس

کد خبر : 1674982
چهارمین جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه گمبرون شهر در سینما ستاره شهر بندرعباس با نمایش آثار برگزیده آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  کورش سلمانی دهبارز،  دبیر اجرایی جشنواره گفت: هشتاد اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۲۲ فیلم در بخش مسابقه، هفت اثر در بخش تماشاخانه و ۱۸ اثر در بخش ملی به بخش مسابقه راه پیدا کردند.

سلمانی دهبارز افزود: فیلم سازان در این جشنواره در بخش‌های داستانی، مستند، پویانمایی، تجربی و حرفه‌ای با هم رقابت می‌کنند.

وی گفت: پیشرفت شهر، اخلاق شهروندان، زیبایی‌های شهر، شهرسازی، حمل و نقل شهری، شهر خلاق و گردشگری از موضوعات این جشنواره فیلم است.

دبیر این جشنواره گفت: جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه گمبرون شهر با مشارکت شهرداری بندرعباس در حال اجرا است.

کورش سلمانی دهبارز افزود: در پایان این جشنواره از فیلم‌های برتر، تماشاگران، منتقدان جشنواره و اثر برتر ویژه آب قدردانی می‌شود.

وی گفت: علاقمندان می‌توانند آثار این جشنواره را تا ۲۸ مرداد از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در سینما ستاره شهر بندرعباس تماشا کنند.

