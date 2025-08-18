به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، کورش سلمانی دهبارز، دبیر اجرایی جشنواره گفت: هشتاد اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۲۲ فیلم در بخش مسابقه، هفت اثر در بخش تماشاخانه و ۱۸ اثر در بخش ملی به بخش مسابقه راه پیدا کردند.

سلمانی دهبارز افزود: فیلم سازان در این جشنواره در بخش‌های داستانی، مستند، پویانمایی، تجربی و حرفه‌ای با هم رقابت می‌کنند.

وی گفت: پیشرفت شهر، اخلاق شهروندان، زیبایی‌های شهر، شهرسازی، حمل و نقل شهری، شهر خلاق و گردشگری از موضوعات این جشنواره فیلم است.

دبیر این جشنواره گفت: جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه گمبرون شهر با مشارکت شهرداری بندرعباس در حال اجرا است.

کورش سلمانی دهبارز افزود: در پایان این جشنواره از فیلم‌های برتر، تماشاگران، منتقدان جشنواره و اثر برتر ویژه آب قدردانی می‌شود.

وی گفت: علاقمندان می‌توانند آثار این جشنواره را تا ۲۸ مرداد از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در سینما ستاره شهر بندرعباس تماشا کنند.

