استاندار فارس در دیدار با آزادگان مطرح کرد:
روایت خاطرات آزادگان گامی در جهت بازآفرینی هویت ملی و بیداری نسل جوان است
استاندار فارس در دیدار صمیمی با جمعی از آزادگان سرافراز استان گفت: واقعیتهای برآمده از اسارت، گنجینهای درخشان و برگرفته از ایمان پولادین است که بخش مهمی از تاریخ پرشکوه ملت ایران را شکل میدهد.
به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، به مناسبت 26 مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، حسینعلی امیری، استاندار فارس، با جمعی از آزادگان و ایثارگران جنگ تحمیلی دیدار و گفت و گو کرد.
وی این جلسه را محفلی دوستانه برای شنیدن دیدگاهها و روایتهای دوران اسارت معرفی و اظهار کرد: این دیدار بیش از هرچیزی فرصتی برای شنیدن روایت ایثاگری و مقاومت این عزیزان است.
امیری با اشاره همزمانی این مناسبت با ایام اربعین حسینی و یاد رشادتهای امام حسین (علیهالسلام) و یاران باوفایش، کربلا را تجلی ایثار و فداکاری دانست و 26 مردادماه را فرصتی برای ادای دین به آزادگان سر افراز کشور برشمرد که نمونههای اعلای فداکاری و از خودگذشتگی در تاریخ معاصر میهن اسلامی هستند.
استاندار فارس با یادآوری کلام مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص دفاع مقدس که « هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک رویداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست؛ گنجینه عظیمی است که تا مدتهای طولانی ملت ما میتواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و استفاده کند و سرمایهگذاری کند» اظهار داشت: روز گرامیداشت بازگشت آزادگان فراتر از یک یادآوری تقویمی و بیانگر هویت تاریخی و اعتقادی ملت ما است.
نماینده عالی دولت در استان فارس، به دشواریهای غیرقابلبیان دوران اسارت اشاره کرد و گفت: هیچ بیان شیرینی نمیتواند سختیهای تحملشده در زندانهای رژیم بعث را بازگو کند.
وی با تأکید بر اینکه تنها خود آزادگان از عمق رنجها و صلابت ایمانشان اطلاع دارند، اظهار داشت:: واقعیتهای برآمده از اسارت، گنجینهای درخشان و برگرفته از ایمان پولادین است که بخش مهمی از تاریخ پرشکوه ملت ایران را شکل میدهد.
وی با اشاره به پیام حضرت امام، رضوان الله علیه، در هنگام پذیرش قطعنامه 598 که فرمودند: « نگذارید پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگى روزمره خود به فراموشى سپرده شوند.»، بر وظیفه همه دستگاههای اجرایی و از جمله مدیریت استان در حمایت از آزادگان تأکید و خاطر نشان کرد: همه مسئولان و آحاد ملت موظفند در مقام عمل قدردان این قشر فرهیخته باشند.
استاندار فارس همچنین بر تکریم آزادگان و ایثارگران و خانوادههای آنان تأکید و اظهار داشت: خدمت به آزادگان نه یک تکلیف اداری، بلکه وظیفهای الهی و انسانی ست و در این راه بایستی هرچه در توان داریم انجام دهیم.
در ادامه، استاندار فارس از مطالعه، حفظ قرآن، یادگیری زبان و تلاشهای هنری آزادگان در دوره اسارت بهعنوان جلوههایی از اراده و ایمان به حق و حقیقت یاد کرد و از آنان خواست خاطرات خود را مکتوب و برای نسلهای آینده منتشر کنند.
امیری دوران اسارت و آزادگی را گنجینهای ارزشمند دانست که با وجود تلخیهای آن، میتواند به عنوان یک میراث فرهنگی و معنوی، الگویی برای عمل، تفکر جامعه و تربیت نسل فعلی و آینده فراهم سازد.
وی تأکید کرد که ثبت خاطرات گرانسنگ و انتقال آموزههای سالهای اسارت نه تنها سند افتخاری برای تاریخ ملت ماست، بلکه چراغ فروزانی برای روشنگری و بیداری نسل جوان فردای ایران خواهد بود.