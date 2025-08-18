رئیس کل دادگستری استان:
۷۴ درصد اراضی کشاورزی گلستان سنددار شده است
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ۷۴ درصد اراضی کشاورزی گلستان سنددار شده است و افزایش دعاوی حقوقی، کاهش اعتماد عمومی، بروز کلاهبرداریهای متعدد، و مشکلات در تعیین مالکیت و حقوق مالی از پیامدهای جدی نبود اسناد رسمی است.
به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی با تأکید بر جایگاه ممتاز اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور، گفت: در مراجع قضایی، اسناد رسمی به عنوان سند قطعی و معتبر مورد پذیرش قرار میگیرد که در عمل به معنای تضمین حقوق طرفین، کاهش منازعات و برقراری نظم حقوقی در جامعه است.
آسیابی با اشاره به آثار منفی نبود اسناد رسمی در روابط حقوقی، گفت: افزایش دعاوی حقوقی، کاهش اعتماد عمومی، بروز کلاهبرداریهای متعدد، و مشکلات در تعیین مالکیت و حقوق مالی از پیامدهای جدی نبود اسناد رسمی است. چنین خلأیی نهتنها هزینههای دادرسی را افزایش میدهد بلکه سبب تزلزل در امنیت اقتصادی جامعه نیز میشود.
آسیابی با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان یکی از اولویتهای اصلی است، گفت: تاکنون بیش از ۷۴ درصد اراضی کشاورزی استان گلستان، حدنگاری و سنددار شدهاند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش دعاوی ملکی و شفافسازی حقوق مالکیت داشته است.
وی ادامه داد: اراضی ملی و منابع طبیعی هم به علت موقعیت این زمینها در استانهای شمالی از جمله گلستان که عموما قیمت بالایی دارد همواره در معرض خطر سوء استفاده و دست اندازی قرار میگرفتند که به همین منظور در دادگستری استان به صورت ویژه موضوع حدنگاری و سنددار کردن این زمینها دنبال شد و امروز به نقطهای رسیدهایم که صد درصد اراضی ملی سنددار شدهاند و راه برای سوء استفاده در این حوزه بسته شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از ابتدای اجرایی شدن این قانون، همه سههزار و ۱۴۰ بنگاه معاملات ملکی استان به سامانه کاتب متصل شدهاند و قراردادهای خود را فقط از این مسیر ثبت میکنند.