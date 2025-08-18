در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
تلاش برای ایجاد راه اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در گلستان
معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات کشاورزی ایجاد کند. تلاش ما این است که پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در گلستان تا پایان سالجاری راه اندازی کنیم.
عبدالعلی کیانمهر با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی نیمه تمام در استان داریم که پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۷۰ درصد است و تکمیل این واحدها نیاز به تسهیلات کافی دارد. با اقدمات انجام شده توانستیم در زمان کوتاهی برخی موانع تولید و صدور مجوزهای سرمایهگذاری در استان را برداریم. تلاش میکنیم تا سرمایهگذاران با فراغ بال اقدام به سرمایهگذاری برای تولید و اشتغال در استان انجام بدهند.
وی گفت: در چند ماه اخیر اقدمات موثری برای رفع ناترازی برق در استان انجام دادیم و تمام سرمایهگذارانی که در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر به گلستان آمده بودند بلافاصله روند صدور مجوزها و تحویل زمین برای آنان انجام شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده توانستیم زمین موردنیاز برای اجرای ۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی را آماده کنیم. درحال تلاش هستیم که تا پایان سال آینده ۱۲۰ مگاوات برق از انرژیهای تجدیدپذیر به شبکه صنعتی استان وارد کنیم.
وی افزود: توانمندسازی گروههای آسیبپذیر و ایجاد اشتغالهای خانگی از اهداف اصلی ما در استان است. در استان ظرفیتهای بسیاری در زمینه گردشگری داریم ولی متأسفانه به بهانههای از جمله محیط زیستی، اجازه توسعه این حوزه را نمیدهند. برنامههای متعددی برای رشد اقتصادی استان در نظر گرفته شده است و همه پای کار هستند.