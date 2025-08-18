خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی خودرو در شمال کرمان ۲ کشته برجای گذاشت

واژگونی خودرو در شمال کرمان ۲ کشته برجای گذاشت
کد خبر : 1674911
لینک کوتاه کپی شد.

واژگونی یک دستگاه پژو پارس امروز (دوشنبه) در محور بیاض - انار ۲ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) هلال احمر استان کرمان، در پی واژگونی این خودرو سواری بلافاصله یک تیم امداد و نجات به محل حادثه در کیلومتر هشت محور بیاض - انار اعزام و یک نفر از متوفیان پس از رهاسازی به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

بر اساس این گزارش عملیات امداد و نجات ساعت ۶:۵۰ امروز آغاز شد و تا ساعت ۸:۵ ادامه یافت.

شهرستان انار در فاصله ۱۸۰ کیلومتری شمال غرب مرکز استان کرمان در مسیر یزد قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور