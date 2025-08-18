واژگونی خودرو در شمال کرمان ۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) هلال احمر استان کرمان، در پی واژگونی این خودرو سواری بلافاصله یک تیم امداد و نجات به محل حادثه در کیلومتر هشت محور بیاض - انار اعزام و یک نفر از متوفیان پس از رهاسازی به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

بر اساس این گزارش عملیات امداد و نجات ساعت ۶:۵۰ امروز آغاز شد و تا ساعت ۸:۵ ادامه یافت.

شهرستان انار در فاصله ۱۸۰ کیلومتری شمال غرب مرکز استان کرمان در مسیر یزد قرار گرفته است.

