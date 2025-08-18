به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی روز دوشنبه در بدو ورود به مشهد در جمع خبرنگاران افزود: افزون لر ۷۰ درصد از اتباع افغانستانی ذکر شده به صورت خودمعرف به کشورشان باز گشته اند که در این زمینه بررسی نیز صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: بیشترین خروج اتباع افغانستانی از مرز خراسان رضوی صورت گرفته است.

وزیر کشور به سابقه تاریخی مشترک ۲ کشور ایران و افغانستان اشاره و بیان کرد: در گام نخست حدود ۲ میلیون از اتباع غیرمجاز افغانستانی با حفظ عزت و احترام به کشورشان باز می گردند.

وی تصریح کرد: این موضوع به معنی مهاجر ستیزی نیست، چراکه هر کشوری ضوابط و قوانین خاص خود را در خصوص اتباع خارجی دارد.

مومنی بیان کرد: بیش از ۶ میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان در ایران حضور دارند که بازگشت ۲ میلیون تبعه غیرمجاز تا آخر سال پیش بینی می شود.

وی درباره رسوب اتباع مجاز افغانستانی در کشور نیز گفت: با حضور رییس سازمان ملی مهاجرت در خصوص این موضوع نیز بررسی های لازم صورت می گیرد و هر تبعه غیرمجاز باید برگردد، البته این برگشت با سیر مراحل قانونی و با حفظ کرامت انسانی انجام خواهد شد.

وزیر کشور به آیین های دهه پایانی صفر نیز اشاره و اظهار کرد: حضور ما در مشهد بیانگر نگاه ملی به این شهر مقدس است، این کلانشهر مربوط به همه ایرانیان است و حتی از کشورهای دیگر نیز مسافران زیادی وارد مشهد می شوند.

به گفته وی، همه کشور باید به موضوع میزبانی از زائران دهه آخر صفر کمک کنند، در همین خصوص در جلسه عصر امروز نیز دستگاه های ملی از جمله وزارت راه و شهرسازی نیز حضور دارند تا هر پشتیبانی لازم در این زمینه انجام شود.

وی گفت: امروز بازدیدی از مرز دوغارون و روند انسداد مرز انجام خواهد شد و همچنین در برنامه ای در خصوص دهه آخر صفر در مشهد حضور خواهیم داشت تا موضوعات حضور زائران از کشورهای مختلف در مشهد و مسائل امنیتی و تامین امنیت عمومی برای زائران عزیز بررسی شود.

